Aleksander Čeferin confirma su candidatura para su último mandato como presidente de la UEFA

El esloveno Aleksander Čeferin confirmó oficialmente su intención de continuar al frente de la asociación continental más allá del año 2027. El anuncio se produjo durante una reunión con los presidentes y secretarios generales de las 55 federaciones nacionales de la UEFA, celebrada en Berlín (Alemania).De esta forma, Čeferin acepta la "petición unánime" de las asociaciones para seguir liderando el organismo y optará a la reelección en el 51º Congreso Ordinario de la UEFA, que se llevará a cabo en Astaná, Kazajistán, el próximo 22 de abril de 2027. Este sería su cuarto y último mandato, en cumplimiento del límite máximo de tres periodos de cuatro años aprobado por unanimidad por el Comité Ejecutivo de la UEFA en 2017. Čeferin asumió la presidencia en 2016, relevando al francés Michel Platini.Propuestas de reforma para la gobernanza de la FIFAAdemás de la reelección, la reunión en Berlín se centró en el futuro liderazgo y la gobernanza de la FIFA. Para ello, la UEFA publicó un anexo con propuestas de reforma basadas en tres pilares fundamentales: