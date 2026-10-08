Aleksander Čeferin confirma su candidatura para su último mandato como presidente de la UEFA

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El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, confirmó su candidatura para buscar un cuarto y último mandato al frente del organismo, respondiendo a la petición unánime de las 55 federaciones nacionales. El anuncio, realizado en Berlín, también incluyó un paquete de propuestas para reformar la gobernanza y el liderazgo de la FIFA.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/10/2026 11:07 AM.
En Deportes y editada el 08/10/2026 11:17 AM.