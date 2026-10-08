Atlético de Madrid monitorea a Johan Vásquez, capitán del Genoa, para reforzar su defensa

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El Atlético de Madrid sigue de cerca la trayectoria del defensa central mexicano Johan Vásquez, actual capitán del Genoa de la Serie A. Aunque el club italiano mantiene su contrato hasta 2028 y no hay ofertas formales, el seguimiento por parte de la directiva madrileña posiciona al zaguero como una firme alternativa para el futuro del conjunto colchonero.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/10/2026 11:42 AM.
En Deportes y editada el 08/10/2026 11:54 AM.