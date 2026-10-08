Atlético de Madrid monitorea a Johan Vásquez, capitán del Genoa, para reforzar su defensa

De acuerdo con información del Diario AS, el Atlético de Madrid ha puesto sus ojos en Johan Vásquez como una posible alternativa para reforzar su línea defensiva. El seguimiento estaría siendo coordinado de cerca por Mateu Alemany, quien permanece atento a la evolución del mexicano en el mercado europeo.Sin embargo, cualquier negociación futura enfrenta el obstáculo de su continuidad contractual: el central tiene vínculo con el Genoa CFC hasta el año 2028, lo que otorga al equipo italiano el control total sobre su futuro. Por el momento, no se ha registrado ninguna oferta formal ni contactos directos entre ambos clubes, siendo el monitoreo deportivo el único avance confirmado.Vásquez se ha consolidado como uno de los defensas mexicanos con mayor presencia y prestigio en Europa. Su carrera profesional comenzó en Cimarrones de Sonora (2016-2018), donde superó diversas adversidades antes de dar el salto a la Primera División con Monterrey en 2018. Con los Rayados, ganó experiencia en torneos de alta exigencia, conquistando la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf.En 2020 fichó por Pumas UNAM, donde se afianzó como titular y alcanzó un subcampeonato, lo que despertó el interés del fútbol europeo y derivó en su traspaso al Genoa en 2021. Tras una temporada a préstamo en el Cremonese (2022-2023), regresó a Liguria para establecerse como líder defensivo y asumir la capitanía del equipo, convirtiéndose en el mexicano con más partidos disputados en la historia de la Serie A.En la actual temporada 2026-2027, el zaguero ha demostrado su vigencia no solo en la marca, sino también en la propuesta ofensiva, sumando 2 goles en 6 partidos con el Genoa entre la Serie A y la Copa Italia, aprovechando su presencia en los balones parados.A nivel internacional, Vásquez es una pieza clave en el representativo nacional. Su palmarés incluye la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (tras vencer a Japón) y dos títulos de la Copa Oro de la Concacaf en 2023 y 2025. Su solidez y liderazgo lo mantienen como una opción recurrente y de confianza para cubrir la defensa central de México, al mismo tiempo que atrae la atención de los grandes clubes del continente.