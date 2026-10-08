Cristiano Ronaldo envía un emotivo mensaje de respeto a Lionel Messi tras su despedida

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ha provocado reacciones de aficionados, compañeros y figuras del deporte alrededor del mundo. Sin embargo, uno de los mensajes que más destacó fue el del delantero portugués Cristiano Ronaldo, quien aprovechó una publicación de Messi tras su emotiva noche en el Estadio Monumental para reconocer su legado.“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina, un abrazo”, escribió Ronaldo. Este mensaje llamó poderosamente la atención de los aficionados, ya que durante más de una década ambos futbolistas fueron colocados frente a frente en una de las comparaciones más constantes e intensas de la historia del deporte. Con estas palabras, el portugués dejó de lado cualquier debate sobre quién fue el mejor y se concentró en honrar la trayectoria de su colega, reavivando el respeto profesional que siempre han mantenido pese a la competencia que vivieron durante sus años en el Real Madrid y el Barcelona.El adiós de Messi frente a su público tuvo lugar en el Estadio Monumental, donde la Selección Argentina enfrentó a Benín en uno de los últimos encuentros del capitán con la camiseta albiceleste. La noche estuvo marcada por la emoción y los constantes homenajes al futbolista que durante más de dos décadas representó a su país, consiguiendo algunos de los títulos más importantes en la historia del combinado nacional.Messi tuvo una participación protagonista en la contundente victoria por 3-0, colaborando con una asistencia y marcando un gol de penal, lo que desató una nueva y estruendosa ovación por parte de los aficionados presentes en el estadio. Entre lágrimas, el astro aseguró que se despide “en paz” y con la profunda satisfacción de haber cumplido su sueño de representar a Argentina durante más de veinte años.Un legado histórico e imborrableCon su retiro del seleccionado, Lionel Messi cierra un ciclo dejando una huella histórica e inigualable en la Selección Argentina. El delantero se despide con un récord de 208 partidos disputados y 126 goles anotados, consolidándose no solo como el máximo ídolo de la afición argentina, sino como una de las figuras más gloriosas en la historia del fútbol mundial.