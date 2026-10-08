Cristiano Ronaldo envía un emotivo mensaje de respeto a Lionel Messi tras su despedida

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Tras el emotivo adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina, Cristiano Ronaldo rompió el silencio con un mensaje de admiración por el legado del astro argentino. El gesto del portugués pone el foco en la trayectoria de Messi con la Albiceleste, dejando de lado la histórica rivalidad que marcó a una generación del fútbol mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/10/2026 11:39 AM.
En Deportes y editada el 08/10/2026 11:42 AM.