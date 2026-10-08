La Fiscalía pide hasta 12 años de prisión para el médico de Diego Maradona

Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari expusieron ante el tribunal sus acusaciones y solicitaron las condenas que consideran pertinentes para los imputados en la muerte del astro del fútbol, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Maradona falleció de un ataque cardíaco a los 60 años mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa rentada en las afueras de Buenos Aires, donde intentaba recuperarse de una cirugía para remover un hematoma subdural.La pena más severa fue solicitada para el neurocirujano y médico personal del astro, Leopoldo Luque. La fiscalía pidió 12 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina, acusándolo del delito de homicidio simple por dolo eventual. Este tipo penal se configura cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño grave y, aun así, continúa con la acción.Las penas propuestas por la fiscalía, que se encuentran por debajo del máximo de 25 años de cárcel que contempla el código penal argentino para este tipo de delitos, se escalonan según el rol de cada profesional: