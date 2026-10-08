La Fiscalía pide hasta 12 años de prisión para el médico de Diego Maradona

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La Fiscalía solicitó penas de entre 4 y 12 años de prisión para el equipo médico y de enfermería que atendió a Diego Maradona durante su internación domiciliaria en 2020. El neurocirujano Leopoldo Luque enfrenta la pena más alta por homicidio simple por dolo eventual, mientras que se pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/10/2026 12:32 PM.
En Deportes y editada el 08/10/2026 12:35 PM.