La FMF presenta un ambicioso proyecto para transformar la formación de futbolistas en México

El presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, presentó un plan de transformación basado en un diagnóstico revelador: menos del 20 por ciento de las personas que practican fútbol en México están afiliadas o participan directamente con la Federación. Para corregir esta desconexión, se lanzará "El Camino", un proyecto diseñado para ampliar las vías de acceso al fútbol profesional.Aunque actualmente existen 18 espacios principales de acceso (los clubes de Liga MX), la nueva estrategia integrará academias, visorías y equipos de Expansión, Premier y Tercera División (TDP). Los resultados iniciales son prometedores: desde 2023, la FMF cuenta con visores en los 32 estados, ha registrado 12 mil participantes, dado seguimiento a 863 futbolistas, y logrado que 96 sean captados por equipos profesionales y 103 reciban convocatorias a selecciones nacionales.Otro pilar fundamental es el programa "Jugamos Todos", enfocado en las etapas iniciales de formación (niños de 5 a 12 años). El objetivo es establecer bases físicas, técnicas y tácticas sin forzar una especialización temprana. El modelo implementará formatos de fútbol reducido acordes a la edad (fútbol 5 y 7 en etapas iniciales, avanzando a 9 y 11), evitando someter a los niños más pequeños a dinámicas y reglamentos diseñados para jugadores mayores.Para consolidar estas bases, la FMF trabaja desde hace dos años con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la CONADE para modificar el fútbol escolar, llevándolo al formato de fútbol 5 e incorporando elementos de "Jugamos Todos" para apoyar a los profesores de educación física.En el ámbito profesional, uno de los cambios más significativos será la integración de la Liga de Expansión a la pirámide de la Federación, junto con Premier y TDP. Inspirado en el modelo del fútbol español, esto permitirá que las filiales de los clubes de Liga MX compitan en categorías profesionales, brindando a los jugadores de 17 y 18 años la oportunidad de enfrentar escenarios reales, jugar ante público y compartir vestuario con futbolistas de mayor experiencia.El proyecto también contempla fortalecer el fútbol femenil, aumentar la detección de talento y certificar las más de 2 mil academias que la Federación ya tiene identificadas. La apuesta final de la FMF es clara: que la formación de nuevos talentos deje de concentrarse exclusivamente en los 18 clubes de la máxima categoría y que el fútbol mexicano pueda nutrirse de cualquier estado, escuela o academia del país.