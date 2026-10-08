La FMF presenta un ambicioso proyecto para transformar la formación de futbolistas en México

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La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) presentó un nuevo plan para transformar la formación de futbolistas en el país. Bajo la dirección de Ivar Sisniega, el proyecto busca descentralizar el talento mediante las iniciativas "El Camino" y "Jugamos Todos", integrar el fútbol escolar y reestructurar la pirámide profesional para incluir a la Liga de Expansión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/10/2026 03:23 PM.
En Deportes y editada el 08/10/2026 03:27 PM.