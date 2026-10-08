Isaac del Toro busca cerrar su temporada en Il Lombardia pese a las molestias en su rodilla

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El ciclista mexicano Isaac del Toro evalúa su participación en Il Lombardia, el último Monumento de la temporada, programado para este sábado 10 de octubre. A pesar de arrastrar molestias en la rodilla desde el Mundial y la Gran Piemonte, el UAE Team Emirates lo mantiene en la lista de inscritos, donde buscará cerrar el año junto a figuras como Brandon McNulty y Adam Yates, en una carrera marcada por la ausencia de Tadej Pogačar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/10/2026 01:51 PM.
En Deportes y editada el 08/10/2026 01:57 PM.