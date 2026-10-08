Isaac del Toro busca cerrar su temporada en Il Lombardia pese a las molestias en su rodilla

Después de quedarse cerca de la victoria este jueves en la Gran Piemonte 2026, el ciclista mexicano Isaac del Toro busca dejar atrás ese resultado y enfocar su atención en su última competencia del año: Il Lombardia, que se disputará el próximo sábado 10 de octubre a las 2:30 de la madrugada (tiempo del centro de México).Sin embargo, su participación sigue en duda. A falta de confirmar la evolución de las molestias en la rodilla que arrastra desde el Mundial de Ciclismo y que mermaron su rendimiento en el Piamonte, el mexicano se mantiene en la lista de corredores inscritos. La dolencia apareció en el cierre de su anterior competencia, por lo que su presencia en la salida dependerá de la valoración final del equipo médico del UAE Team Emirates en las próximas horas.Il Lombardia, conocido como el "Monumento de las hojas muertas", es el quinto y último Monumento de la temporada. La edición 2026 recupera el trazado utilizado en 2022, con un trayecto de 239 kilómetros y un acumulado de 4.845 metros de desnivel positivo.El perfil incluye ascensos decisivos como la Madonna del Ghisallo (8.8 km al 6.2% con rampas del 14%), dos pasos por San Fermo della Battaglia (2.7 km al 7.2%) y el exigente ascenso a Civiglio (4.2 km al 9.7%) antes de la definición final.La ausencia del bicampeón Tadej Pogačar abre el panorama para otros candidatos. El belga Remco Evenepoel aparece como uno de los principales aspirantes; llega tras conquistar el título europeo y busca su primera victoria en esta prueba, después de haber sido segundo en la edición anterior.Para defender el título en esta clásica italiana, el UAE Team Emirates ha convocado a una escuadra de lujo. Además de Isaac del Toro, la nómina incluye a Jan Christen, Felix Großschartner, Domen Novak, Pavel Sivakov y Adam Yates.La gran carta del equipo emiratí será Brandon McNulty, actual campeón del mundo, quien buscará sumar este prestigioso triunfo a su palmarés. Por su parte, el Lidl-Trek acudirá a Bérgamo con Juan Ayuso y Giulio Ciccone como sus principales bazas, mientras que el Decathlon concentrará sus opciones en el ciclista Seixas. Para Del Toro, estar en la línea de salida representaría un cierre de temporada digno y una demostración de resiliencia ante los principales corredores del pelotón mundial.