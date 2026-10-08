México suma 12 medallas en el Campeonato Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas en Tepic

El Campeonato Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas, que se desarrolla en Tepic, Nayarit, ha sido un escenario de gran éxito para los representantes de México. Hasta el momento, la delegación nacional ha conseguido un total de 12 medallas repartidas en las tres modalidades de la competencia: arranque, envión y total, consolidándose como una de las delegaciones más destacadas del certamen.Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Ángel Daniel Lara Cansino, quien logró subir al podio en las tres pruebas de la categoría de 95 kilogramos varonil. El halterista obtuvo el bronce en arranque con 143 kilogramos, mientras que se colgó la plata en envión con 180 kilos y otra plata en el total, con una marca combinada de 323 kilogramos.En la rama femenina, Karla Viviana Ortiz Petterson tuvo una participación sobresaliente en la categoría de 69 kilogramos, consiguiendo también tres preseas. La mexicana obtuvo plata en envión con 120 kilogramos y plata en el total con 214 kilos, además de sumar el bronce en arranque con un registro de 94 kilogramos.La cosecha de medallas se vio reforzada por otros talentos que demostraron su nivel en la plataforma. En la categoría de 85 kilogramos, Juniel Muñoz aportó tres medallas para el contador nacional: plata en arranque con 140 kilos, y dos bronces, uno en envión con 173 kilogramos y otro en el total con 313 kilos. En esa misma categoría, Ángel Luis Castellano Pech se quedó con el bronce en arranque tras levantar 140 kilogramos.Por su parte, Mónica Joselyn Uvalle Fernández completó el medallero mexicano al conseguir dos bronces en la categoría de 61 kilogramos: uno en envión con 108 kilos y otro en el total con 193 kilogramos.Con estos resultados, México no solo reafirma su potencia en el levantamiento de pesas continental, sino que da un paso firme en el segundo evento clasificatorio rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027. La suma de puntos y la experiencia adquirida en casa son fundamentales para la preparación de los jóvenes atletas que buscarán representar al país en la máxima cita deportiva de la región el próximo año.