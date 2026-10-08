México suma 12 medallas en el Campeonato Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas en Tepic

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La delegación mexicana de levantamiento de pesas continúa su racha exitosa en el Campeonato Panamericano Junior celebrado en Tepic, Nayarit, acumulando ya 12 medallas en las tres modalidades de la competencia. Este destacado desempeño fortalece el proceso clasificatorio del país rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/10/2026 09:53 AM.
En Deportes y editada el 08/10/2026 09:59 AM.