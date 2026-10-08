Osmar Olvera y Randal Willars, nominados al Atleta Varonil del Año por World Aquatics tras un brilla

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Los clavadistas mexicanos Osmar Olvera y Randal Willars han sido nominados al premio al Mejor Atleta Varonil del Año por World Aquatics. Ambos figuran entre los cinco mejores del mundo gracias a sus destacadas actuaciones en la Copa del Mundo y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/10/2026 08:30 AM.
En Deportes y editada el 08/10/2026 08:40 AM.