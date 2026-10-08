Osmar Olvera y Randal Willars, nominados al Atleta Varonil del Año por World Aquatics tras un brilla

México tiene dos candidatos para obtener el reconocimiento a mejor Atleta Varonil del Año. Osmar Olvera y Randal Willars fueron nominados por World Aquatics en virtud de sus excepcionales resultados, colocándose entre los cinco mejores clavadistas del mundo junto a los representantes de China: Jiuyuan Zheng, Zongyuan Wang y Yuming Bai.El balance de metales obtenidos por la dupla azteca en 2026 es contundente. En la Súper Final de la Copa del Mundo celebrada en Pekín (del 1 al 3 de mayo), México cosechó tres platas y dos bronces, con Olvera y Willars presentes en todas las preseas, consolidando su estatus como máximas referencias del deporte acuático nacional.Osmar Olvera: El rey del trampolínCon 22 años, Osmar Olvera Ibarra (nacido el 5 de junio de 2004 en la Ciudad de México) ha marcado un antes y un después en los clavados mexicanos. Especialista en trampolín de uno y tres metros, debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como el integrante más joven de la comitiva nacional. Su trayectoria incluye medallas en los Mundiales de Fukuoka 2023 y Doha 2024 (oro en 1m y bronce en 3m). En París 2024, se convirtió en el segundo clavadista mexicano, después de Joaquín Capilla, en ganar dos medallas en una misma edición olímpica (plata en sincronizados de 3m con Juan Celaya y bronce individual). En 2025, conquistó el título mundial en el trampolín individual de 3 metros en Singapur, y en este 2026 sumó tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo (1m, 3m individual y 3m sincronizados).Randal Willars: Dominio en la plataforma de 10 metrosPor su parte, Randal Willars Valdez (24 años, nacido el 30 de abril de 2002 en Tijuana) es la carta fuerte de México en la plataforma de 10 metros. Tras ganar oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, construyó una sólida carrera en pruebas individuales y sincronizadas, haciendo dúo habitualmente con Kevin Berlín.Tras debutar en París 2024 (cuarto en sincronizados y quinto en individual) y sumar medallas en los Mundiales de Fukuoka, Doha y Singapur, 2026 fue un año de consolidación. Obtuvo plata en sincronizados y equipos mixtos en la Copa del Mundo de Montreal; en la Súper Final de Pekín ganó plata individual (538.15 puntos), plata por equipos y bronce en sincronizados; y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo subió a lo más alto del podio con dos oros (plataforma individual de 10m y sincronizados junto a Emilio Treviño).Votación y anuncio del ganadorLa votación para este prestigioso galardón cerrará el viernes 9 de octubre, alrededor de las 07:59 horas (tiempo del centro de México). Aunque World Aquatics no ha precisado una hora exacta para el anuncio, se espera que dé a conocer al ganador de esta distinción a través de sus redes sociales oficiales poco después del cierre de la elección.