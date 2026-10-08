Sulaimán y Azcárraga respaldan que la pelea de retiro de Saúl Canelo Álvarez sea en el Azteca

A semanas de que Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrente a Christian Mbilli por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, se animó a compartir su opinión sobre un tema que ha tomado gran protagonismo: que la pelea de despedida del tapatío sea en el Estadio Azteca.Durante las actividades del "martes de café" del CMB, Sulaimán mostró su emoción ante la posibilidad de este evento, alentando al boxeador a concretarlo. "Totalmente, sería maravilloso. Al Canelo le queda mucho tiempo, es un gran peleador", declaró el dirigente, quien añadió que el momento en que Álvarez decida colgar los guantes, el recinto de la Ciudad de México podría convertirse en el escenario de su último combate. "Por ahí ha estado sonando mucho pelear en el Azteca, sería grandioso", afirmó Sulaimán, revelando además que el propio Julio César Chávez fue el primero en apoyar esta iniciativa.El llamado de Emilio AzcárragaLa visión de Sulaimán fue respaldada por el empresario Emilio Azcárraga Jean, dueño del Club América, quien invitó públicamente a Canelo a pelear en el estadio antes de su retiro. El objetivo es que el inmueble, conocido actualmente como Estadio Banorte tras su remodelación para el Mundial de 2026, reciba funciones de boxeo y recupere la convocatoria histórica que tuvo Chávez en febrero de 1993 ante Greg Haugen.En entrevista con el programa Línea de 4 de TUDN, Azcárraga planteó que el recinto tiene las condiciones ideales para organizar una pelea del boxeador tapatío, diversificando los espectáculos deportivos más allá del futbol. "Yo creo que ahí hay una oportunidad, por ejemplo, le haría un llamado al Canelo y valdría la pena hacer una de las peleas que tiene Canelo, gran boxeador, gran deportista mexicano", sostuvo el empresario.Los compromisos actuales de Canelo en Arabia SauditaA pesar del entusiasmo por este escenario, concretar una función en la CDMX enfrenta obstáculos logísticos a corto plazo. Actualmente, Álvarez mantiene un contrato con Turki Alalshikh para disputar una serie de combates bajo la promotora Riyadh Season en Arabia Saudita durante el resto de 2026. Este acuerdo le impide negociar, por ahora, con otra promotora y restringe sus funciones a una sede saudita.Antes de que pueda contemplar una despedida en México, Canelo tiene programado un combate ante Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, por el cinturón del CMB. El mexicano subirá al ring como retador, una condición que no tenía desde hace seis años, con el firme objetivo de volver a ser campeón del mundo después de perder el campeonato indiscutido de las 168 libras frente a Terence Crawford en septiembre del año pasado, por decisión unánime.