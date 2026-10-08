Sulaimán y Azcárraga respaldan que la pelea de retiro de Saúl Canelo Álvarez sea en el Azteca

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El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, y el empresario Emilio Azcárraga Jean expresaron su total respaldo a la idea de que Saúl 'Canelo' Álvarez dispute su pelea de retiro en el Estadio Azteca. Este escenario marcaría un hecho histórico para el boxeo mexicano, ya que ningún pugilista nacional ha encabezado una velada en el recinto desde Julio César Chávez en 1993

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/10/2026 08:54 AM.
En Deportes y editada el 08/10/2026 09:01 AM.