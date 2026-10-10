Antonio Mohamed es expulsado y lanza provocación a la afición de Tigres recordando sus tres finales

El partido entre Tigres y Toluca, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026, estuvo marcado por uno de los momentos más calientes de la fecha. Durante los minutos finales del primer tiempo, el estratega argentino Antonio Mohamed manifestó su fuerte inconformidad con las decisiones del cuerpo arbitral, lo que derivó en su expulsión con tarjeta roja.Sin embargo, la polémica no terminó con la decisión del árbitro. Mientras se retiraba del terreno de juego rumbo a los vestidores antes del descanso, el "Turco" hizo señas hacia las tribunas del Estadio Universitario, en una clara alusión a los campeonatos que ha conseguido venciendo al conjunto felino en partidos decisivos, elevando aún más la tensión del encuentro.El historial que respalda el gestoEl gesto del entrenador no fue al azar, sino que hizo referencia a un historial contundente frente a los universitarios en definiciones de título. Mohamed ha vencido a Tigres en tres finales memorables: