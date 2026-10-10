Antonio Mohamed es expulsado y lanza provocación a la afición de Tigres recordando sus tres finales

...

El entrenador del Toluca, Antonio Mohamed, fue expulsado durante el partido contra Tigres en la Jornada 11 del Apertura 2026. Antes de dirigirse a los vestidores, el "Turco" lanzó un gesto a la afición regiomontana recordándoles las tres finales que les ha ganado a lo largo de su carrera, avivando la tensión en el Estadio Universitario.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/10/2026 11:00 AM.
En Deportes y editada el 10/10/2026 11:05 AM.