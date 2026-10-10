México cierra con excelente cosecha de medallas el Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas

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La delegación mexicana de levantamiento de pesas culminó su participación en el Campeonato Panamericano Junior y Selectivo 2026 en Tepic, Nayarit, obteniendo el segundo lugar en la rama varonil y el tercero en la femenil. Con una amplia cosecha de preseas individuales, el equipo nacional afianza su camino clasificatorio rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/10/2026 11:54 AM.
En Deportes y editada el 10/10/2026 12:04 PM.