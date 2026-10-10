México cierra con excelente cosecha de medallas el Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas

Tras cinco días de competencia en la Unidad Deportiva Nayarit, el certamen continental que reunió a representantes de 20 países concluyó con un balance muy positivo para México. En el cuadro general por equipos, la delegación nacional se adjudicó el segundo lugar en la rama varonil, solo detrás de Venezuela y por delante de Estados Unidos. En la clasificación femenil, las mexicanas ocuparon el tercer puesto, por debajo de Venezuela y Canadá.Destacados individuales de la delegación mexicanaLa última jornada estuvo marcada por actuaciones sobresalientes que engrandecieron el medallero azteca: