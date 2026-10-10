Renata Zarazúa denuncia graves amenazas en redes sociales tras avanzar a semifinales del WTA

La representante mexicana Renata Zarazúa se vio obligada a exponer públicamente una serie de mensajes intimidatorios después de superar a la ucraniana Katarina Zavatska en los cuartos de final del WTA 125 de Suzhou, en China. A través de sus historias de Instagram, la deportista compartió fragmentos de una conversación en la que un individuo reaccionó de manera violenta a una acción ocurrida durante el encuentro.El contenido de los mensajes fue alarmante: el remitente lanzó advertencias explícitas, mencionó posibles agresiones físicas que afectarían su capacidad para seguir jugando tenis e incluso aseguró estar dispuesto a enfrentar consecuencias legales. Lo más preocupante para sus seguidores fue que las intimidaciones no se limitaron a su desempeño deportivo, sino que involucraron directamente a sus seres queridos, con referencias claras al dinero y a las apuestas involucradas en el partido, derivadas del enojo del agresor por un game que consideró perdido de manera injustificada.Un antecedente de hostilidad en Austin 2025Este lamentable episodio no es el primero que enfrenta la capitalina en el circuito internacional. En noviembre de 2025, mientras participaba en el WTA 125 de Austin, Texas, Zarazúa también fue blanco de insultos y expresiones agresivas a través de plataformas digitales.En aquella ocasión, a pesar de conquistar el campeonato tras derrotar a la canadiense Marina Stakusic en la final, la tenista tuvo que lidiar con comentarios que rebasaron cualquier límite de la crítica deportiva, incluyendo expresiones como “Ojalá se caiga tu pu... avión, perra” y “Prostituta”. Ante aquella hostilidad, la jugadora respondió con una frase que reflejó su hartazgo: “Ganes o pierdas nunca los tienes contentos”.El peligro del acoso digital y los intereses de las apuestasLa difusión de estos nuevos mensajes ha permitido visibilizar una situación que va mucho más allá de la crítica deportiva legítima: las amenazas directas contra una atleta y su entorno familiar. El caso evidencia cómo las reacciones de ciertos espectadores, especialmente cuando existen intereses económicos vinculados a las apuestas deportivas, pueden transformarse rápidamente en intimidaciones personales y poner en riesgo la tranquilidad de los competidores.Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del responsable ni la presentación de una denuncia formal ante las autoridades por parte de la tenista. Sin embargo, el caso ha provocado una ola de apoyo e indignación entre aficionados y especialistas, quienes reclaman medidas más contundentes para frenar este tipo de conductas. Mientras Zarazúa continúa su camino en el torneo disputado en China, su denuncia reabre la discusión sobre la necesidad de proteger a los deportistas frente al acoso digital, evitando que las amenazas se normalicen como una consecuencia habitual de competir al máximo nivel.