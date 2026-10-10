Renata Zarazúa denuncia graves amenazas en redes sociales tras avanzar a semifinales del WTA

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La tenista mexicana Renata Zarazúa hizo públicas las graves amenazas e intimidaciones que recibió en redes sociales, dirigidas tanto a ella como a su familia, tras clasificar a las semifinales del WTA 125 de Suzhou, en China. El agresor, aparentemente enfurecido por un juego vinculado a intereses de apuestas, escaló sus reclamos a amenazas de violencia física, reviviendo el debate sobre la urgente necesidad de proteger a los atletas frente al acoso digital.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/10/2026 10:33 AM.
En Deportes y editada el 10/10/2026 11:00 AM.