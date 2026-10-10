Ricardo Tuca Ferretti revela que ofreció un proyecto para regresar a Pumas en 2023

El reconocido estratega Ricardo “Tuca” Ferretti destapó un episodio poco conocido de su relación con Ciudad Universitaria. Durante una emisión del programa Futbol Picante, el exentrenador confirmó que se acercó a la directiva de Pumas con una propuesta de trabajo para volver al banquillo, pero su proyecto fue rechazado.Ferretti fue preciso al ubicar el momento de este intento, aclarando que ocurrió antes de la llegada de Antonio Mohamed en marzo de 2023, quien fue contratado para reemplazar a Rafael Puente Jr. tras un inicio de torneo con solo 3 victorias, 2 empates y 7 derrotas en 12 partidos. “Yo fui y me ofrecí cuando no estaba esta directiva. Hablé, presenté el proyecto y me dijeron que no”, señaló el "Tuca", cerrando así una posibilidad que él mismo todavía recuerda con claridad.Un vínculo histórico e indeleble con CanteraLa intención de Ferretti de sumar otro capítulo en CU no es casualidad, dado que ya tiene una historia escrita con los auriazules. Como jugador, tuvo dos periodos en el club y fue parte fundamental del plantel campeón en 1991. Posteriormente, en su faceta como entrenador, logró hitos trascendentales: evitó el descenso de los felinos y conquistó el título del Clausura 2009, además del icónico tiro libre que quedó ligado a la final de ese mismo año.La situación actual y el respeto al cuerpo técnicoEl nombre de Ricardo Ferretti ha vuelto a sonar con fuerza en el ambiente del fútbol mexicano, ya que Pumas registra una preocupante racha de apenas 3 triunfos en sus últimos 10 partidos del Apertura 2026 bajo el mando del entrenador argentino Esteban Solari. Esto ha alimentado las especulaciones sobre un posible cambio en la dirección técnica.Sin embargo, el ahora analista deportivo ha evitado colocarse como aspirante, mostrando una postura de absoluto respeto institucional. “Hay que tener respeto, hay que apoyar y no hay que estarse candidateando cuando está una persona en el puesto”, afirmó Ferretti.Con estas declaraciones, el "Tuca" deja claro que no busca desplazar al entrenador actual ni confirma contactos con la dirigencia vigente. La tercera etapa que imaginó antes de la era de Mohamed no llegó a concretarse, dejando esa puerta cerrada por ahora, pero reafirmando el profundo amor y la historia que lo une a la Universidad Nacional.