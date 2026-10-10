Ricardo Tuca Ferretti revela que ofreció un proyecto para regresar a Pumas en 2023

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El exentrenador Ricardo “Tuca” Ferretti reveló que presentó un proyecto formal para regresar al banquillo de Pumas UNAM antes de que la directiva contratara a Antonio Mohamed en 2023. Aunque su nombre resuena por la mala racha del equipo bajo Esteban Solari en el Apertura 2026, el histórico técnico aseguró que no busca candidatearse mientras haya una persona en el puesto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/10/2026 09:35 AM.
En Deportes y editada el 10/10/2026 09:38 AM.