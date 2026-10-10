Sergio “Checo” Pérez arrancará desde el fondo de la parrilla en el GP de Singapur

...

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez tuvo una jornada complicada en el Gran Premio de Singapur 2026. Tras abandonar la carrera Sprint por un contacto con Lance Stroll, el integrante de Cadillac clasificó en la posición 20 para la carrera principal del domingo, por lo que deberá remontar desde el fondo de la parrilla en Marina Bay

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/10/2026 11:32 AM.
En Deportes y editada el 10/10/2026 11:50 AM.