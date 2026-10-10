Sergio “Checo” Pérez arrancará desde el fondo de la parrilla en el GP de Singapur

El sábado fue una jornada difícil para Sergio “Checo” Pérez en el trazado callejero de Marina Bay. Aunque el mexicano había identificado el circuito como una oportunidad para la escudería Cadillac, sus posibilidades se frustraron durante la carrera Sprint.El problema comenzó el viernes, cuando una salida de pista en la clasificación sprint dañó su alerón delantero, obligándolo a largar en la posición 20 en la carrera corta. Durante la arrancada, Pérez logró recuperar algunas posiciones, pero un contacto con Lance Stroll en la curva 16 provocó el retiro de ambos pilotos.El mexicano explicó ante los medios que no anticipó la maniobra del canadiense: “Estaba por el interior en la curva 16 junto a Lance y no esperaba que me cerrara el paso ahí; cuando lo hizo, intenté frenar, pero ya era demasiado tarde. Acabé bloqueando los neumáticos y no hubo nada que pudiera haber hecho”. Para Checo, fue una gran oportunidad perdida, ya que solo 14 de los 22 autos lograron cruzar la meta. Por su parte, Stroll evitó profundizar en el incidente con su excompañero de Racing Point, limitándose a decir: “Aún no lo he visto. No sé exactamente qué pasó. Me golpearon. Simplemente me golpearon. Fue mala suerte”.Clasificación en el lugar 20 y el desafío para el domingoLa situación no mejoró durante la clasificación oficial del Gran Premio. Pérez registró un tiempo de 1:35.123, lo que lo ubicó en la posición 20 de la parrilla de salida. Su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas, finalizó justo detrás, en el puesto 21, con un registro de 1:35.984.Mientras tanto, Max Verstappen dominó la sesión y se quedó con la pole position para Red Bull con una vuelta de 1:31.373.Aunque la parrilla podría sufrir modificaciones si se anuncian sanciones o ajustes posteriores, con los resultados actuales, Checo enfrenta el reto de remontar desde la vigésima posición en la carrera del domingo. El equipo Cadillac buscará dejar atrás los contratiempos del sábado y aprovechar cualquier incidente o cambio de condiciones en el trazado para sumar puntos valiosos en el campeonato.