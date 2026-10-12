Canelo Álvarez confirma su pelea en Riad pese a las tensiones en Medio Oriente

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A pesar de las recientes tensiones bélicas y bombardeos en la región, Saúl 'Canelo' Álvarez confirmó que seguirá adelante con su pelea por el título supermediano del CMB contra Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad. El promotor Turki Alalshikh destacó que el boxeador mexicano se comunicó directamente con él para asegurar que la cartelera "México contra el mundo" sigue en pie, afirmando que el astro jalisciense "no le teme a nada".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 08:46 AM.
En Deportes y editada el 12/10/2026 08:50 AM.