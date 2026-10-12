Canelo Álvarez confirma su pelea en Riad pese a las tensiones en Medio Oriente

A semanas del esperado encuentro, las tensiones en Medio Oriente generaron dudas sobre la viabilidad del evento, especialmente tras los bombardeos reportados la mañana del domingo 11 de octubre en aeropuertos de la región, incluido el de Riad, sede de la velada. Sin embargo, el asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita y promotor del evento, Turki Alalshikh, disipó las preocupaciones.A través de sus redes sociales, Alalshikh reveló que fue el propio Canelo Álvarez quien se puso en contacto con él para externar su postura. El boxeador jalisciense dejó en claro que luchará en Riad este octubre "pase lo que pase". "No le teme a nada. Mi país es hogar de las Dos Mezquitas Sagradas, tierra de paz, seguridad, rica civilización, profunda historia y gente de corazón noble. Gracias a todos los que se acercaron y mostraron su apoyo. Los tiempos difíciles revelan a los verdaderos amigos", publicó el promotor saudita.La función del 31 de octubre en Riad no solo contará con el combate principal por el cinturón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sino que presentará una cartelera de alto nivel con múltiples peleas de campeonato: