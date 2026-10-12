Carlos Alcaraz cae en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái ante el belga Zizou Bergs

El lunes 12 de octubre, el tenista español Carlos Alcaraz vivió una jornada complicada al quedar eliminado en la tercera ronda del Masters 1000. El murciano cayó ante el belga Zizou Bergs (N. 39 del ranking) con un marcador de 7-5 y 7-6(4) en poco más de dos horas de partido. Este resultado mantiene la particular historia de "desamor" de Alcaraz con el torneo en Shanghái, donde en las tres ediciones que ha disputado nunca ha logrado superar la instancia de cuartos de final.Fin de una racha prometedora post-lesión
La derrota pone freno a una notable racha de 11 triunfos consecutivos que el español había acumulado desde su regreso a la competición. Alcaraz se perdió cuatro meses de la temporada debido a una lesión en la muñeca sufrida en abril en Barcelona, y su retorno oficial fue en el US Open, donde cayó en cuartos de final ante el estadounidense Ben Shelton.Desde entonces, el de El Palmar había mostrado un gran nivel, coronándose la semana pasada como campeón del torneo ATP 500 de Tokio. Sin embargo, en esta ocasión no pudo encontrar su mejor ritmo contra un rival que supo aprovechar los momentos clave.Detalle del partido: Bergs logra la mayor victoria de su carreraPara Zizou Bergs, de 27 años, este triunfo representa la victoria más importante de su carrera hasta la fecha. El belga ejecutó un tenis sublime y supo manejar la presión en los puntos decisivos. La clave del encuentro se dio en el undécimo juego del primer set, cuando Bergs quebró el servicio del español y, pese a necesitar cuatro bolas de set, logró cerrar el parcial.En el segundo set, Alcaraz mostró su característica resiliencia. Cuando Bergs tuvo el servicio en el duodécimo juego para cerrar el partido, el español reaccionó a tiempo, rompió el saque del belga y forzó un "tie-break". No obstante, Bergs mantuvo la calma en el juego decisivo, ganándolo por 7-4 para sellar su pase a la cuarta ronda y dejar a Alcaraz fuera de la competencia.