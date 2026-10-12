Carlos Alcaraz cae en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái ante el belga Zizou Bergs

...

El tenista español Carlos Alcaraz, número 3 del ranking ATP, fue eliminado en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái por el belga Zizou Bergs (7-5 y 7-6(4)). La derrota pone fin a una racha de 11 triunfos consecutivos desde su regreso tras una lesión de muñeca y mantiene su "desamor" con el torneo chino, donde nunca ha superado los cuartos de final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 01:29 PM.
En Deportes y editada el 12/10/2026 01:31 PM.