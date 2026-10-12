Donovan Carrillo conquista el oro en el Tayside Trophy 2026 y lleva el patinaje de élite a la Ciudad

El patinador mexicano Donovan Carrillo se coronó campeón del Tayside Trophy 2026, celebrado en Dundee, Escocia, al registrar una puntuación acumulada de 234.63 puntos. El triunfo llegó tras una sólida actuación en el programa libre del domingo 11 de octubre, donde el jalisciense logró revertir una desventaja de más de ocho puntos frente al israelí Mark Gorodnitsky, quien terminó en el segundo lugar. El podio lo completó el joven suizo Ean Weiler, de 19 años.Durante el programa corto del sábado 10 de octubre, Carrillo se ubicó en la segunda posición con 73.51 puntos (37.79 en elementos técnicos y 36.72 en componentes), solo por detrás de Gorodnitsky (81.54). Para esa primera presentación, el mexicano optó por las piezas "Ave Cesaria" y "Alors on danse", buscando trasladar al hielo una atmósfera de club nocturno.Para la jornada final, Carrillo modificó por completo su propuesta con una rutina de inspiración egipcia, elevando su desempeño técnico y artístico para asegurar el primer lugar. Este triunfo representa su primer podio de primer lugar durante el año y consolida su trayectoria en los torneos internacionales de alto rendimiento.Fuera de la competencia, Donovan Carrillo también hizo historia en su país. Por primera vez, la Ciudad de México fue sede de una gala de patinaje artístico encabezada por el propio Carrillo. El espectáculo, titulado "Passio", se llevó a cabo la noche del sábado en una pista de hielo de Santa Fe, reuniendo a 17 patinadores profesionales.El show estuvo diseñado para acercar esta disciplina al público mexicano, presentando números inspirados en los grandes éxitos de Juan Gabriel. La representación mexicana contó con la participación de Andrea Montesinos y Andrea Astrain, quienes compartieron la pista con figuras internacionales de la talla del ruso Mark Kondratiuk (medallista de bronce olímpico por equipos en Beijing 2022) y Kamila Valieva."Este show nace con la idea de acercar lo mejor del patinaje artístico internacional a México. Trabajamos durísimo para traerles el mejor de los shows", afirmó Carrillo durante la presentación, reafirmando su compromiso no solo con su propio desempeño competitivo, sino con el desarrollo y la popularización del patinaje artístico en su país natal.