Donovan Carrillo conquista el oro en el Tayside Trophy 2026 y lleva el patinaje de élite a la Ciudad

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El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo logró la medalla de oro en el Tayside Trophy 2026 en Dundee, Escocia, tras una espectacular remontada en el programa libre. Paralelamente, el dos veces olímpico hizo historia al encabezar la gala "Passio" en la Ciudad de México, reuniendo a figuras internacionales en un homenaje al legado de Juan Gabriel.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 09:02 AM.
En Deportes y editada el 12/10/2026 09:05 AM.