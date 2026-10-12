Eduardo Sagastegui conquista el oro en la Málaga Senior European Cup 2026 y apunta a los JO

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El judoca tamaulipeco Eduardo Sagastegui Becerra se colgó la medalla de oro en la categoría de menos de 60 kg en la Málaga Senior European Cup 2026, celebrada en España. Este triunfo internacional refuerza su proceso de preparación en Europa y su firme objetivo de representar a México en los próximos Juegos Olímpicos, contando con el respaldo del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE).

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 12:27 PM.
En Deportes y editada el 12/10/2026 01:13 PM.