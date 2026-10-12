Eduardo Sagastegui conquista el oro en la Málaga Senior European Cup 2026 y apunta a los JO

El representante de Tamaulipas, Eduardo Sagastegui Becerra, brilló en la Málaga Senior European Cup 2026, celebrada los días 10 y 11 de octubre en España. El judoca avanzó con solvencia hasta la final de la división de menos de 60 kilogramos, donde se impuso al brasileño Joao Rodrigues, quien se llevó la presea de plata. El podio de esta prestigiosa competencia, que reunió a judocas de diversas naciones, lo completaron el alemán Nicolas Kutscher y el español Asier Murillo Martínez de Lizarrondo, ambos galardonados con la medalla de bronce. Este resultado no solo suma un importante logro a su trayectoria, sino que le permite sumar experiencia invaluable ante rivales de alto nivel competitivo.El triunfo en Málaga es fruto de una estrategia de preparación a largo plazo. Sagastegui se ha mantenido entrenando en territorio español durante los últimos meses con el propósito de elevar su nivel competitivo y adaptarse a las exigencias del circuito internacional. Este esfuerzo ha sido posible gracias al respaldo del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE). Manuel Virués Lozano, director general del organismo, destacó la importancia de esta medalla dentro del proceso deportivo del atleta. La estancia del judoca en España forma parte de los apoyos que el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, otorga a sus atletas de alto rendimiento para garantizar las mejores condiciones en su camino hacia la cima.Con este oro, Eduardo Sagastegui se mantiene en posiciones destacadas del ranking internacional de su división, aunque el INDE no precisó su lugar exacto ni el calendario específico de sus próximas competencias de clasificación. Por ahora, el foco del deportista permanece intacto: continuar sumando puntos y experiencia en el circuito europeo para cumplir su principal aspiración deportiva, que es representar a México en los Juegos Olímpicos. La medalla en Málaga se consolida así como un escalón fundamental en su camino hacia la máxima cita del deporte mundial.