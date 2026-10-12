Jorge Luis Cruz rompe el récord mexicano de maratón en Chicago tras más de tres décadas

El atletismo mexicano vive un momento histórico. Jorge Luis Cruz completó el Maratón de Chicago en 2 horas, 8 minutos y 13 segundos, arrebatándole el récord nacional a Dionicio Cerón, quien había mantenido la marca de 2:08:30 desde el Maratón de Londres en 1985.La hazaña del corredor de 30 años se dio en una jornada de alto nivel internacional, donde el keniano Amos Kipruto se llevó la victoria en la rama varonil con un impresionante 2:01:09, mientras que la etíope Hawi Feysa triunfó en la prueba femenil con un registro de 2:13:33.El resultado en Estados Unidos no solo es un récord nacional, sino también una nueva marca personal para Cruz. Antes de esta actuación, su mejor registro era de 2:09:43, conseguido en el Maratón de Valencia en diciembre de 2025. En menos de un año, el fondista recortó un minuto y 30 segundos a su propio límite.Tras cruzar la meta, el atleta originario del Estado de México atribuyó su éxito a un enfoque holístico en su preparación. “Agregamos más cosas en la parte de la nutrición y recuperación en la fisioterapia. Por momentos la mente te juega un poco chuecos, pero te toca sacar pensamientos positivos”, explicó en declaraciones a Telemundo Chicago.Más allá de lo físico y táctico, Cruz destacó el factor emocional como clave en los kilómetros finales. El apoyo de la comunidad mexicana y latinoamericana en las calles de Chicago fue determinante para su desempeño.“Fue como correr en casa, escuchaba mi nombre, México, palabras en español, eso es gasolina pura”, compartió el fondista, quien dedicó su actuación a sus compatriotas con un mensaje claro: “Este triunfo es para todos los mexicanos”.La trayectoria de Jorge Luis Cruz Pérez (nacido el 29 de julio de 1996) es un ejemplo de perseverancia. Comenzó a interesarse por el atletismo como una actividad extracurricular durante su etapa universitaria.Su debut en la distancia de maratón fue en 2022 en la Ciudad de México. Según relató, inicialmente solo planeaba acompañar a un compañero hasta el kilómetro 30, pero al sentirse bien, continuó hasta la meta y sorprendentemente terminó en cuarto lugar. Desde entonces, su ascenso ha sido constante: