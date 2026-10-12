Jorge Luis Cruz rompe el récord mexicano de maratón en Chicago tras más de tres décadas

...

El fondista del Estado de México, Jorge Luis Cruz, impuso una nueva marca nacional en el Maratón de Chicago con un tiempo de 2:08:13. Con este histórico logro, superó por 17 segundos el récord que Dionicio Cerón mantuvo desde 1985, consolidando una notable mejora personal tras un año de trabajo integral en su preparación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 08:55 AM.
En Deportes y editada el 12/10/2026 09:01 AM.