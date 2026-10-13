JoJo Romero poncha a Ohtani y lidera el triunfo de los Brewers sobre los Dodgers para tomar ventaja

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Los Milwaukee Brewers derrotaron 7-4 a los Los Angeles Dodgers en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, tomando una ventaja de 2-0 en la eliminatoria. El relevista mexicano JoJo Romero se llevó la victoria tras un destacado relevo que incluyó un emotivo ponche a Shohei Ohtani, quien atraviesa una de sus peores rachas ofensivas en las Grandes Ligas debido a problemas físicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 09:35 AM.
En Deportes y editada el 13/10/2026 09:40 AM.