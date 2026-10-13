JoJo Romero poncha a Ohtani y lidera el triunfo de los Brewers sobre los Dodgers para tomar ventaja

En el segundo juego de la serie, el lanzador mexicano JoJo Romero se convirtió en el protagonista al ingresar como relevista en la sexta entrada y adjudicarse el triunfo. Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando Romero recetó un ponche a la superestrella japonesa Shohei Ohtani, un hecho que despertó el orgullo de la afición mexicana al ver a un connacional dominar a una de las figuras más importantes de la MLB.Romero, quien comenzó la temporada 2025 con los St. Louis Cardinals antes de ser cambiado a los Brewers, llega a los playoffs como una pieza fundamental para fortalecer el bullpen de Milwaukee. Durante la campaña regular, registró una marca de 3-3, con 54 ponches, una efectividad de 3.36 y un WHIP de 1.22. Además de su éxito en las Grandes Ligas, el pitcher nacido en California cuenta con experiencia internacional, tras representar a la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol de 2023, donde el equipo tricolor alcanzó las semifinales.La difícil racha de Shohei OhtaniPor otro lado, Shohei Ohtani atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera en las Grandes Ligas. Considerado uno de los peloteros más completos en la historia, el japonés no ha logrado mantener su habitual producción ofensiva en el cierre de la temporada debido a problemas físicos y lesiones, las cuales también lo mantienen fuera de la rotación de pitcheo.Desde su último cuadrangular el 18 de agosto, Ohtani ha registrado apenas 14 hits en 93 turnos, acumulando 36 ponches, un pobre promedio de bateo de .151 y un OPS de .455. Aunque sigue siendo una amenaza constante por su poder de un solo swing, los Dodgers necesitan urgentemente que recupere la consistencia con el bate si quieren mantener vivas sus aspiraciones en la postemporada. La ausencia de Ohtani como lanzador también limita las opciones del cuerpo técnico de Los Ángeles, que espera su pronta recuperación física para que pueda retomar su rol de dos vías cuando las condiciones lo permitan.