André-Pierre Gignac reaparece en cancha amateur de Monterrey junto a Damián Álvarez mientras define

La presencia de André-Pierre Gignac en una cancha amateur de Monterrey ha vuelto a poner su nombre en el centro del entorno del futbol mexicano. El francés fue captado participando en un encuentro recreativo junto a Damián Álvarez, con quien compartió una época dorada en San Nicolás de los Garza con los Tigres UANL.Las imágenes difundidas por el exvolante argentino muestran un ambiente distendido, lejos de la exigencia de la Liga MX, pero cargado de simbolismo para la afición felina. En el partido, Damián lució la camiseta con el número 11, mientras que Gignac participó como oponente vistiendo una playera de la Selección Chilena. Aunque no se revelaron detalles sobre el marcador o el torneo, la estampa sirvió para reconectar al "Bicicleta" con una etapa histórica para La U de Nuevo León.Este encuentro no es la primera aparición de Gignac en el futbol amateur desde su salida de Tigres, reflejando que el francés mantiene su actividad física y amor por el balón mientras analiza su próximo paso deportivo.Un hecho relevante en este periodo de transición ocurrió el pasado 2 de octubre, cuando Gignac confirmó oficialmente que obtuvo la nacionalidad mexicana. Este trámite consolida su profundo vínculo con el país que lo vio convertirse en leyenda, aunque por sí mismo no ha resuelto su incógnita profesional. Hasta el momento, el delantero no ha hecho un anuncio formal sobre su retiro definitivo ni sobre la firma de un nuevo contrato.Mientras Gignac disputa partidos recreativos y desarrolla proyectos personales, la directiva de Tigres UANL mantiene abierta la posibilidad de sumarlo a su estructura institucional.A pesar de que hasta este momento no existe un anuncio oficial sobre un cargo, contrato o presentación formal, la noche junto a Damián Álvarez dejó una imagen clara: Gignac puede estar fuera del Estadio Universitario, pero sigue muy cerca de la pelota y de una historia en Monterrey que, por ahora, no termina de cerrarse. La afición espera con expectativa saber si el francés dará el salto a los banquillos, a la directiva o a un nuevo rol dentro del club que lo consagró.