André-Pierre Gignac reaparece en cancha amateur de Monterrey junto a Damián Álvarez mientras define

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El delantero francés André-Pierre Gignac volvió a las canchas en un partido recreativo en Monterrey junto a su excompañero Damián Álvarez, reavivando los recuerdos de su exitosa etapa en Tigres UANL. Mientras el astro analiza su siguiente paso deportivo sin anunciar su retiro, recientemente confirmó la obtención de su nacionalidad mexicana, y el club felino mantiene abierta la posibilidad de integrarlo a su estructura institucional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/10/2026 10:06 AM.
En Deportes y editada el 14/10/2026 10:15 AM.