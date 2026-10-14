Gil Mora cumple 18 años y abre la puerta a Europa tras un Mundial 2026 histórico

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El mediocampista Gilberto "Gil" Mora cumple 18 años este 14 de octubre de 2026, eliminando las barreras reglamentarias para un posible salto al futbol de alta gama en Europa. Tras una participación histórica en el Mundial 2026 y convertirse en el goleador más joven de la historia de la Selección Mexicana bajo el mando de Rafael Márquez, su valor de mercado se dispara a 25 millones de euros, consolidándolo como la máxima promesa del balompié nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/10/2026 10:54 AM.
En Deportes y editada el 14/10/2026 10:58 AM.