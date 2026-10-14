Gil Mora cumple 18 años y abre la puerta a Europa tras un Mundial 2026 histórico

El futuro de Gilberto Rafael Mora Zambrano da un giro trascendental a partir de este miércoles 14 de octubre de 2026, fecha en la que el mediocampista celebra sus 18 años. Cumplir la mayoría de edad elimina, en principio, los impedimentos reglamentarios que le permitirían hacer maletas y ser transferido a un equipo de alta gama en el continente europeo, sin dejar de destacar actualmente en la Liga MX con los Xolos del Club Tijuana.Raíces chiapanecas y una formación acelerada en la fronteraNacido el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Gil Mora es hijo del exfutbolista profesional Gilberto Mora Olaya, quien hoy se desempeña como auxiliar técnico en el mismo club tijuanense. Aunque nació en el sur del país, creció y se formó futbolísticamente en Tijuana, llegando a afirmar que se siente "más tijuanense", sin perder el orgullo por sus raíces chiapanecas.Su formación en las fuerzas básicas de los Xolos fue vertiginosa. Tras destacar en la Liga Menor y la Sub-16, el cuerpo técnico decidió adelantar etapas por su extraordinario talento, sin exponerlo a cargas excesivas. El 18 de agosto de 2024, con apenas 15 años y 10 meses, Mora hizo historia al convertirse en el jugador mexicano más joven en debutar con el primer equipo de Xolos en la Primera División, bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio. Poco después, logró ser el futbolista más joven en iniciar un partido en la Liga MX ante el Club León, encuentro en el que también celebró su primera anotación.Récords históricos en el Mundial 2026 y con el TriEl salto de calidad de "Morita" lo llevó a vivir una Copa del Mundo inolvidable en el Mundial 2026. A sus 17 años, disputó cuatro partidos con la Selección absoluta (frente a Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra). Su titularidad en la fase de grupos lo convirtió en el segundo jugador más joven en empezar un partido de inicio en la historia de los Mundiales, solo detrás de la leyenda Pelé.Este meteórico ascenso culminó con un hito histórico bajo la nueva era de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana. El 26 de septiembre de 2026, en su primer partido al frente del Tri ante Colombia, Mora lució por primera vez el emblemático dorsal "10". En ese encuentro, anotó el gol del empate 1-1 y, con 17 años y 347 días, se coronó como el goleador más joven en la historia de la Selección Mexicana.Valor de mercado disparado y el peso del "10"La actuación estelar en el Mundial 2026 disparó el valor de mercado de Gilberto Mora de 10 a 25 millones de euros, un incremento del 150% que lo transforma en el jugador más caro en la historia de la Liga Mexicana.Aunque el número "10" no implica todavía que sea un titular indiscutible en todos los compromisos, sí representa la enorme confianza que el nuevo cuerpo técnico deposita en él como el conductor ofensivo del futuro. Con la mayoría de edad alcanzada y los ojos de los grandes clubes europeos puestos en él, Gil Mora se prepara para escribir el siguiente capítulo de una trayectoria que ya es leyenda en ciernes del futbol mexicano.