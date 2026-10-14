Isaac del Toro pone fin a su temporada 2026 para recuperarse de una lesión tras un año histórico

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El ciclista mexicano Isaac del Toro anunció el final de su temporada 2026 para recuperarse de molestias en la rodilla que mermaron su rendimiento en las últimas clásicas. El bajacaliforniano cierra un año histórico marcado por victorias en el UAE Tour y Tirreno-Adriático, y un histórico tercer lugar en la clasificación general del Tour de Francia, donde además ganó una etapa y el maillot blanco al mejor joven

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/10/2026 11:12 AM.
En Deportes y editada el 14/10/2026 11:28 AM.