Isaac del Toro pone fin a su temporada 2026 para recuperarse de una lesión tras un año histórico

El ciclista originario de Ensenada, Isaac del Toro, informó a través de sus redes sociales que ha decidido poner fin a su participación en la temporada 2026 del ciclismo internacional. El objetivo es aprovechar las próximas semanas para recuperarse de las molestias en la rodilla que presentó en los últimos días y que le impidieron competir al 100% en el Gran Piemonte y el Il Lombardia, sus dos últimas carreras del calendario.“En mi último día del año, gracias a todos por acompañarme siempre, tanto en los buenos momentos como en los mejores. La última Clásica no salió como queríamos, pero así es el juego de la vida; estoy muy agradecido por la oportunidad y feliz de estar aquí”, escribió el corredor, cerrando un ciclo con gratitud hacia su equipo y aficionados.Un año histórico: del UAE Tour al podio del Tour de FranciaA pesar del final prematuro, la campaña 2026 de "El Torito" quedará grabada como una de las más brillantes en la historia del ciclismo mexicano. Abrió el año dominando el UAE Tour (con dos victorias de etapa) y el Tirreno-Adriático (con otro triunfo parcial), acumulando dos campeonatos y tres triunfos parciales en los primeros meses.El punto culminante de su temporada llegó en el Tour de Francia, donde no solo resistió las tres semanas de competencia, sino que logró un histórico tercer lugar en la clasificación general. En la carrera más importante del mundo, Del Toro consiguió una victoria de etapa y se adjudicó el maillot blanco como el mejor corredor joven, consolidando su posición como uno de los grandes candidatos a dominar las grandes vueltas en el futuro.A estos logros se suman los campeonatos obtenidos en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes (con dos victorias de etapa), el Lidl Deutschland Tour (ganando el prólogo) y el prestigioso GP de Montreal.El obstáculo de la Itzulia Basque Country y el MundialLa trayectoria ascendente de Del Toro sufrió un freno el 8 de abril durante la tercera etapa de la Itzulia Basque Country (Vuelta al País Vasco). Una caída le provocó una rotura muscular en el muslo derecho y diversas abrasiones, obligándolo a abandonar la carrera y mantenerse fuera de competencia durante varios meses.Tras un riguroso proceso de recuperación, el mexicano logró retomar su nivel y cerrar la temporada con una sólida participación en el Campeonato Mundial de Ciclismo 2026, donde finalizó en la quinta posición en la prueba de ruta y en el sexto lugar en la contrarreloj.Con cinco títulos generales, múltiples victorias de etapa y un podio en el Tour de Francia, Isaac del Toro se despide de 2026 no solo como la máxima figura del ciclismo mexicano, sino como un contendiente de élite en el panorama internacional, listo para volver con fuerzas renovadas en la próxima temporada.