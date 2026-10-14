Luis Ángel Malagón revela el duro golpe físico y emocional por la lesión

El 10 de marzo de 2026 marcó un antes y un después en la carrera de Luis Ángel Malagón. Ese día, el técnico André Jardine le entregó el gafete de capitán antes del partido de América ante Philadelphia Union en la Concachampions, consolidando su camino hacia la Copa del Mundo. Sin embargo, horas después, una rotura del tendón de Aquiles cambió el rumbo de su historia.El guardameta, quien sentía el Mundial al alcance de su mano, describió el momento como un escenario que se esfumó de la nada: “Fue un golpe difícil, complicado. Lo ves tan cerca, lo sientes aquí en las manos y, de la nada, se va esfumando”.La recuperación no fue solo un desafío deportivo, sino una lucha intensa en el plano personal. Durante los primeros días, la incertidumbre fue tal que Malagón confesó no saber si volvería a caminar con normalidad. Recuerda con emoción el apoyo de su madre, quien lo ayudó a bañarse en sus momentos más bajos y con quien compartió lágrimas ante la pregunta: “¿Por qué ahora?, ¿por qué en este momento?”.El impacto emocional se reflejó directamente en su físico. Durante cerca de dos meses, el portero perdió el apetito y el ánimo para mantener su rutina, llegando a realizar apenas una comida al día. Como consecuencia, regresó a la actividad con siete kilos menos, un cambio visible que evidenció la dureza de aquel periodo.La ausencia de Malagón en la Copa del Mundo, que inauguró México el 11 de junio ante Sudáfrica, fue una herida difícil de cerrar. El arquero recibió dos boletos para el partido inaugural, pero decidió regalarlos a su hermano y a su pareja, ya que no se sentía con la fuerza emocional para vivir el encuentro desde las tribunas.Además, la exposición pública agravó su dolor. Al salir a la calle, se encontraba con su propio rostro en campañas publicitarias del Tricolor en gasolineras, espectaculares y otros productos, una constante recordatoria de la selección a la que ya no podía acompañar dentro de la cancha. “Fue un madrazo para mí”, resumió el portero sobre aquella etapa, reconociendo que le costó varios meses procesar la ausencia.Pese a la oscuridad del momento, Malagón encontró la fuerza para salir adelante gracias al apoyo incondicional de su pareja, su madre, el equipo médico y psicológico del América, y el recuerdo de su padre, quien trabajó como barrendero para sacar a la familia adelante. Sin embargo, fue su hija Brenda su principal motor: “Creo que verla y tenerla como mi motor fue lo que me impulsó a salir adelante”, aseguró.Tras siete meses de arduo trabajo, Malagón cerró su proceso de rehabilitación con un regreso ante Rayados de Monterrey. Aunque volvió con menos peso, lo hizo con una nueva perspectiva sobre su carrera y la convicción de que, a pesar de este tropiezo, la Copa del Mundo con la Selección Mexicana todavía podría esperarlo en el futuro.