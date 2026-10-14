Luis Ángel Malagón revela el duro golpe físico y emocional por la lesión

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El portero del Club América, Luis Ángel Malagón, abrió su corazón sobre el profundo impacto que le provocó la rotura de su tendón de Aquiles en marzo de 2026, lesión que lo dejó fuera de la Copa del Mundo. Tras perder 7 kilos, enfrentar el miedo a no volver a caminar y lidiar con el dolor de ver el torneo desde afuera, el guardameta logró recuperarse tras siete meses, impulsado por su familia y con la esperanza de que el sueño mundialista aún pueda cumplirse en el futuro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/10/2026 02:57 PM.
En Deportes y editada el 14/10/2026 03:16 PM.