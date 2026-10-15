El AC Ajaccio rinde homenaje a Guillermo Ochoa con una colección limitada de Adidas tras su retiro

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El AC Ajaccio honrará la trayectoria de Guillermo Ochoa con el lanzamiento de una colección exclusiva y limitada de Adidas de solo 116 piezas. El tributo celebra la etapa del portero mexicano en el club corso entre 2011 y 2014, que marcó el inicio de su carrera internacional y sus históricas seis participaciones en Copas del Mundo, pese a que la institución francesa actualmente compite en el ámbito amateur.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 10:57 AM.
En Deportes y editada el 15/10/2026 11:01 AM.