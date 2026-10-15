El AC Ajaccio rinde homenaje a Guillermo Ochoa con una colección limitada de Adidas tras su retiro

El AC Ajaccio, equipo francés en el que Guillermo Ochoa defendió el arco entre 2011 y 2014, prepara un reconocimiento especial para conmemorar la estancia del guardameta mexicano en la institución. La iniciativa consiste en el lanzamiento de una colección exclusiva en colaboración con Adidas, limitada a únicamente 116 piezas, lo que la convierte en un artículo de alto valor para los aficionados del conjunto corso y los seguidores del arquero.Cada artículo de la colección tendrá un precio de 151 dólares (aproximadamente 2,800 pesos mexicanos) y podrá adquirirse a través de los canales oficiales del Ajaccio, tanto en su tienda física como en su plataforma en línea, ofreciendo a los interesados dos alternativas para hacerse con este homenaje conmemorativo.El salto a Europa que definió su carreraLa elección del Ajaccio para rendir este tributo tiene un significado profundo en la trayectoria profesional de Ochoa. Tras formarse en las categorías juveniles del Club América y consolidarse en el primer equipo, el portero encontró en Francia la oportunidad para dar el salto al futbol europeo. Su incorporación al club corso en 2011 representó su primera experiencia en el extranjero, donde tuvo que adaptarse a una competencia exigente en la Ligue 1, la máxima categoría del balompié francés. Aquella aventura no solo fue un desafío deportivo, sino el cimiento sobre el cual construyó una sólida carrera internacional que posteriormente lo llevaría a defender los colores de otros importantes equipos del continente.Un tributo en tiempos de reconstrucción para el clubEste homenaje llega en un momento significativo, poco después del anuncio del retiro de Ochoa, quien cerró una trayectoria que lo consolidó como uno de los porteros mexicanos más reconocidos de las últimas décadas, destacando por su histórica participación en seis ediciones de la Copa del Mundo.El reconocimiento coincide con un periodo de reconstrucción para el AC Ajaccio. Tras afrontar problemas deportivos y descensos, el club dejó de formar parte de las principales categorías profesionales y actualmente compite en el ámbito amateur. Sin embargo, la institución conserva intacto el vínculo con los futbolistas que dejaron una marca imborrable en su historia reciente.Con esta producción limitada, el Ajaccio no solo busca recuperar el recuerdo de los años en los que Ochoa defendió sus colores, sino también ofrecer a los aficionados una pieza tangible que simboliza el comienzo de la aventura global de uno de los íconos más grandes del futbol mexicano.