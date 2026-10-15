La acusación pide hasta 15 años de prisión por "homicidio con dolo eventual" en el juicio por la mue

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Concluyeron los alegatos de la acusación en el juicio por la muerte de Diego Maradona, donde los representantes de la familia y la fiscalía exigieron penas de hasta 15 años de prisión para los médicos Leopoldo Luque, Nancy Forlini y Agustina Cosachov bajo el cargo de homicidio con dolo eventual. Aunque todas las partes coincidieron en la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, surgieron fuertes discrepancias sobre la pena para el psicólogo Carlos Díaz, lo que generó tensiones y lágrimas en la sala de audiencias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 09:13 AM.
En Deportes y editada el 15/10/2026 09:15 AM.