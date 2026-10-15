La acusación pide hasta 15 años de prisión por "homicidio con dolo eventual" en el juicio por la mue

Este miércoles concluyeron los alegatos de los acusadores en el histórico juicio por la muerte del astro del fútbol Diego Maradona, quien falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar durante su internación en Tigre, Buenos Aires.El abogado Fernando Burlando, representante de las hijas mayores del ídolo, Dalma y Gianinna Maradona, fue contundente al calificar los hechos como un "asesinato". "Ellos sabían lo que le iba a pasar a Diego" y "mataron a un héroe mitológico", afirmó Burlando, quien solicitó 15 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, 12 años para la coordinadora médica Nancy Forlini y 10 años para la psiquiatra Agustina Cosachov. Su equipo legal, encabezado también por Fabián Améndola, argumentó que los profesionales "tenían plena consciencia de que el dispositivo que habían instalado constituía un riesgo cierto contra la vida de Maradona".Estas solicitudes superan las de la fiscalía, que la semana pasada había pedido 12 años para Luque, 10 para Forlini y 8 para Cosachov, además de 4 años para los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni por homicidio culposo.Discrepancias en la sala y absolución consensuadaUn punto de fuerte tensión durante los alegatos fue la situación del psicólogo Carlos Díaz. Mientras la fiscalía solicitó 5 años de prisión y el abogado del hijo menor de Maradona, "Dieguito" Fernando, pidió 12 años, los representantes de la hija menor, Jana, y de las hermanas del exfutbolista (Rita, Claudia y Ana) solicitaron su absolución. Este último pedido, presentado por el abogado Pablo Jurado, sorprendió y enfureció a Dalma y Gianinna, presentes en la sala de audiencias en San Isidro, quienes le insultaron en voz baja en señal de repudio, provocando que Gianinna rompiera en llanto.Por otro lado, hubo un punto de acuerdo unánime: todas las partes, incluida la fiscalía y las cinco querellas de la familia, coincidieron en pedir la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, quien de esta manera quedará libre de todo cargo.Próximos pasos del proceso judicialCon el cierre de los alegatos de la acusación, el juicio por la muerte de "El Diez" entrará en su fase final. La semana próxima se escucharán los alegatos de las defensas de los siete imputados. Posteriormente, el tribunal se retirará a deliberar y dictará sentencia en una fecha que aún está por determinar, poniendo fin a un proceso judicial que ha mantenido en vilo a la opinión pública argentina y al mundo del fútbol.