Ann Li causa la gran sorpresa en el Abierto de Wuhan al eliminar a la número 1, Aryna Sabalenka

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La estadounidense Ann Li protagonizó la gran sorpresa del Abierto de Wuhan al derrotar en un dramático duelo de tres sets a la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, quien salvó nueve puntos de partido pero sucumbió en el desempate final tras recibir atención médica por una lesión en la rodilla. En una jornada de altos y bajos para las cabezas de serie, Jelena Ostapenko también remontó para eliminar a Jessica Pegula, mientras que Iga Swiatek avanzó con autoridad y la número 170 del mundo, Sonay Kartal, goleó a la novena preclasificada Belinda Bencic.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 08:48 AM.
En Deportes y editada el 15/10/2026 08:50 AM.