Ann Li causa la gran sorpresa en el Abierto de Wuhan al eliminar a la número 1, Aryna Sabalenka

En un vibrante duelo de dieciseisavos de final, la estadounidense Ann Li logró la victoria más importante de su carrera al vencer a la tricampeona del torneo y número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, por marcadores de 3-6, 6-4 y 7-6 (5).El partido estuvo lleno de dramatismo. Sabalenka, quien ya había llegado al encuentro con la rodilla derecha vendada, tuvo que recibir atención médica en el set decisivo cuando perdía 4-1. A pesar de ello, la bielorrusa mostró su tenacidad y se recuperó hasta empatar 5-5, forzando un desempate. Sin embargo, Li se mantuvo firme y selló el triunfo conectando un potente golpe de derecha ganador en su décimo punto de partido (el primero con su propio saque), poniendo fin a una racha de dos derrotas consecutivas para la ganadora de cuatro Grand Slam, quien la semana pasada había caído ante Nikola Bartunkova en el Abierto de China.Otra de las cabezas de serie en caer fue la número 2, Jessica Pegula, quien desperdició tres puntos de partido y terminó perdiendo ante Jelena Ostapenko por 2-6, 7-6 (7) y 6-3. La letona Ostapenko protagonizó una improbable remontada que incluyó salvar puntos de partido en tres ocasiones durante el segundo set. Para Pegula, finalista en Wuhan el año pasado, esta fue su primera aparición en más de un mes, tras haberse tomado un descanso prolongado (perdiéndose los torneos de Singapur y Beijing) debido al desgaste físico acumulado durante el verano, que culminó con su derrota ante la propia Sabalenka en las semifinales del US Open.Mientras las principales favoritas tropiezaban, la número 7 del mundo, Iga Swiatek, tuvo un camino mucho más sencillo. La ganadora de seis torneos de Grand Slam superó a su compatriota polaca Magdalena Frech por 6-2 y 6-1. Aunque comenzó lenta cediendo un juego de servicio para quedar 2-0 abajo, Swiatek reaccionó de inmediato ganando seis juegos consecutivos para llevarse el primer set y mantuvo el impulso para cerrar el encuentro sin mayores sobresaltos, sumando a su buen momento tras alcanzar los cuartos de final en el reciente Abierto de China.En el resto de la jornada de segunda ronda, se registraron otros resultados destacados: