Benjamín Gil deja los Charros de Jalisco y se perfila como nuevo manager de los Diablos Rojos

Los Charros de Jalisco anunciaron este miércoles que Benjamín Gil no continuará al frente del equipo para la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). El timonel se despedirá de la organización tapatía durante la actual campaña de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).Este anuncio abrió de inmediato la puerta a una posible llegada de Gil a los Diablos Rojos del México. La versión cobró fuerza rápidamente: el periodista Antonio de Valdés dio por hecho la contratación en la red social X, publicación a la que la cuenta oficial de los Diablos reaccionó con un emoji de diablito. Además, jugadores del equipo capitalino, como Julián Ornelas y Harper Gamboa, han dejado comentarios en sus redes que alimentan las especulaciones sobre la incorporación del actual manager de la Selección Mexicana.La polémica de 2025 y la división en la aficiónLa posible llegada de Gil a la capital genera opiniones encontradas entre la afición escarlata. Mientras algunos valoran su experiencia y palmarés, otros recuerdan unas declaraciones que hizo durante la Serie del Rey de 2025, cuando los Diablos barrieron a los Charros en la final. En aquel momento, Gil afirmó que "nunca dirigiría al conjunto capitalino", una frase que quedó marcada en un sector de la afición que ahora cuestiona su posible fichaje.No obstante, analistas del deporte sugieren que aquella declaración pudo haber sido una táctica competitiva propia del calor de una final, diseñada para concentrar la atención de los medios en su figura y así disminuir la presión sobre sus jugadores antes de enfrentar al entonces campeón de la LMB. Aun así, su estilo frontal con la prensa sigue siendo un foco de atención para una organización que ya de por sí vive bajo los reflectores.Una trayectoria respaldada por títulos y experiencia internacionalMás allá de las polémicas, el éxito de Benjamín Gil dentro del diamante está sólidamente respaldado por sus resultados. A nivel internacional, formó parte del cuerpo técnico de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, torneo en el que la novena alcanzó las semifinales, su mejor actuación en la historia de la competencia. También dirigió al representativo nacional en la edición más reciente del Clásico, en la Serie del Caribe y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.En el circuito invernal, su trayectoria comenzó en 2014 con los Tomateros de Culiacán. Desde entonces, ha conseguido seis títulos en la LMP: cuatro con los Tomateros y dos con los Charros de Jalisco. Esta cifra lo coloca como el segundo manager más ganador en la historia de la liga, solo detrás de la leyenda Francisco "Paquín" Estrada, quien suma siete campeonatos. Con este historial, Gil se consolida como un estratega de alto nivel, listo para asumir nuevos retos en el beisbol mexicano.