Benjamín Gil deja los Charros de Jalisco y se perfila como nuevo manager de los Diablos Rojos

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El estratega Benjamín Gil no continuará como manager de los Charros de Jalisco para la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol. Fuertes rumores, reforzados por periodistas y jugadores en redes sociales, apuntan a su inminente llegada a los Diablos Rojos del México, un movimiento que divide a la afición debido a unas polémicas declaraciones del timonel en 2025, aunque su exitosa trayectoria internacional y en la LMP respalda su perfil ganador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 10:04 AM.
En Deportes y editada el 15/10/2026 10:07 AM.