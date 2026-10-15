Brandon Valenzuela es nominado al Guante de Oro 2026 de la MLB

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El receptor mexicano Brandon Valenzuela ha sido nominado al Guante de Oro 2026 de la MLB luego de consolidarse como una pieza clave en la defensa de los Toronto Blue Jays. Tras suplir la lesión de Alejandro Kirk, Valenzuela registró números de élite en encuadre y tiempo de transferencia, colocándose entre los tres mejores defensivos de la Liga Americana junto a Dillon Dingler y Austin Wells.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 10:07 AM.
En Deportes y editada el 15/10/2026 10:57 AM.