Brandon Valenzuela es nominado al Guante de Oro 2026 de la MLB

El sonorense Brandon Valenzuela, nacido el 2 de octubre de 2000, ha dado un salto cualitativo en su carrera al ser incluido entre los nominados al Premio Guante de Oro Rawlings 2026. El catcher comenzó la temporada como suplente, pero su oportunidad llegó cuando Alejandro Kirk sufrió una fractura con dislocación en el pulgar de la mano izquierda tras recibir un foul tip en la serie inaugural, lo que lo envió a la lista de lesionados por un periodo prolongado.Los Blue Jays llamaron a Valenzuela desde los Buffalo Bisons (Triple-A) para cubrir la posición. El mexicano, quien llegó a la organización canadiense a mediados de 2025 mediante un cambio con los San Diego Padres (donde era el prospecto número 12), debutó en Grandes Ligas el 5 de abril, convirtiéndose en el pelotero mexicano número 153 en jugar en el máximo nivel. Lejos de ser un parche temporal, su trabajo le permitió ganarse un lugar fijo en el roster.Estadísticas de élite respaldadas por StatcastEl desempeño de Valenzuela detrás del plato ha sido validado por los datos avanzados de Statcast. El receptor registró +8 Carreras de Encuadre (Framing Runs), una cifra que lo coloca entre los mejores catchers de todas las Grandes Ligas en esta categoría, destacando por su habilidad para recibir lanzamientos cercanos a la zona de strike y ayudar a los umpires a marcarlos como tales.Además, Valenzuela promedió 1.88 segundos en su tiempo de transferencia y tiro a la segunda base, un registro situado en el percentil 86 de la MLB. Su brazo fue letal para disuadir el juego de correr de los rivales, permitiendo a Toronto retirar a 19 corredores que intentaron robar base. El manager de los Blue Jays, John Schneider, ha elogiado públicamente la madurez del novato de 25 años para conducir los juegos, manejar una carga continua de trabajo y conectar eficazmente con el cuerpo de pitcheo.La competencia y la definición del premioPara hacerse con el reconocimiento, Valenzuela deberá superar a Dillon Dingler de los Detroit Tigers y a Austin Wells de los New York Yankees, completando así la terna de los tres mejores receptores defensivos de la Liga Americana.Los ganadores del Premio Guante de Oro 2026 se darán a conocer el domingo 1 de noviembre durante un programa especial transmitido por ESPN. La elección se define mediante una combinación de votos: el 75% corresponde a los mánagers y entrenadores de los equipos de Grandes Ligas, mientras que el 25% restante lo determina el Índice Defensivo de SABR, una medición estadística avanzada que evalúa el desempeño global de los jugadores a la defensiva, incluyendo en el caso de los receptores la recepción de lanzamientos, bloqueo de pelotas, control de robos y prevención de carreras.