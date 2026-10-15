Los Dodgers caen 3-0 ante los Brewers y quedan al borde de la eliminación en su busca del tricampeon

Los Angeles Dodgers vieron peligrar su sueño del tricampeonato este miércoles al caer 6-2 ante los Milwaukee Brewers en un abarrotado Dodger Stadium, quedando con el pie y medio fuera de los playoffs de 2026. El venezolano Jackson Chourio encendió la mecha del triunfo conectando un jonrón en el muy primer lanzamiento del juego, dando una ventaja temprana que los Brewers supieron administrar con solidez.A pesar de una breve reacción de los locales en la séptima entrada, con dos carreras empujadas por Will Smith, Milwaukee sentenció el encuentro con dos cuadrangulares consecutivos en ese mismo episodio, asegurando una ventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.La sequía de Ohtani y la preocupación en Los ÁngelesLa noche fue particularmente complicada para la superestrella japonesa Shohei Ohtani. Relegado al sexto lugar en el orden al bate, el astro alargó su insólita sequía en la postemporada, limitándose a conectar solo un hit en dos apariciones en el plato. La incapacidad del núcleo ofensivo de los Dodgers para generar daño contra la rotación de Milwaukee ha puesto en alerta a la afición angelina, que ve cómo su ventaja de localía se desvanece rápidamente.Al borde del abismo históricoCon la serie 3-0 en contra, el camino de los Dodgers se vuelve una tarea casi titánica. En toda la historia de los playoffs de las Grandes Ligas, solamente un equipo ha logrado remontar un déficit de 3-0: los Medias Rojas de Boston en 2004, en una legendaria serie frente a sus archirrivales, los Yankees de Nueva York.Por el contrario, los Brewers tienen ante sí una oportunidad histórica. Este jueves tendrán su primera oportunidad de cerrar la serie y clasificar a la Serie Mundial, un escenario que la franquicia solo ha pisado una vez en su historia, en 1982, ocasión que saldaron con una derrota. Ahora, Milwaukee está a solo un triunfo de cambiar esa narrativa y llevar el campeonato a Wisconsin.