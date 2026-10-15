Los Dodgers caen 3-0 ante los Brewers y quedan al borde de la eliminación en su busca del tricampeon

...

Los Los Angeles Dodgers, actuales bicampeones de las Grandes Ligas, sufrieron su tercera derrota consecutiva ante los Milwaukee Brewers (6-2) en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Destacó el jonrón de Jackson Chourio en el primer lanzamiento y la continua sequía ofensiva de Shohei Ohtani, dejando a Los Ángeles a una victoria de la eliminación, mientras Milwaukee busca clasificar a la Serie Mundial por primera vez desde 1982.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 09:24 AM.
En Deportes y editada el 15/10/2026 09:26 AM.