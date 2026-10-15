Fallece la corredora e influencer surcoreana Yoo Ji-won tras colapsar en la media maratón de Seúl

La emergencia ocurrió alrededor de las 8:49 de la mañana del 11 de octubre, cuando Yoo Ji-won se desplomó en el kilómetro 20.6 de un trazado de 21 kilómetros, a escasos 500 metros de la meta. Según el comunicado oficial del comité organizador, el personal médico presente en la carrera le practicó de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de trasladarla en una ambulancia del servicio 119 a un centro médico.Lamentablemente, los esfuerzos por salvar su vida fueron inútiles y la joven falleció en el hospital. La organización confirmó el deceso al día siguiente, el 12 de octubre, extendiendo sus más profundas condolencias a la familia y anunciando que examinarán el incidente con detalle para tomar las medidas de seguimiento necesarias. Hasta el momento, las autoridades médicas no han confirmado una causa oficial de muerte.Una atleta destacada y brillante investigadoraNacida en 2001, Yoo Ji-won era una figura inspiradora que equilibraba el deporte de alto rendimiento con la excelencia académica. Cursaba un posgrado en el prestigioso Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), donde investigaba semiconductores aplicados a la inteligencia artificial.Comenzó a correr distancias largas en 2022 y documentó su progreso en Instagram, construyendo una comunidad de más de 8,000 seguidores fascinados por su doble vida entre el laboratorio de hardware de nueva generación y las rutas de entrenamiento. Sus marcas la ubicaban entre las corredoras amateurs más destacadas de Corea del Sur: el 15 de marzo de 2026 completó el Maratón de Seúl en 2 horas, 56 minutos y 32 segundos, logrando el codiciado estándar "sub-3", y en abril ganó la categoría máster femenina de 10 kilómetros en el Maratón Gunsan Saemangeum.Conmoción en la comunidad del runningTras conocerse la noticia, su cuenta de Instagram se llenó de mensajes de despedida y admiración. "Cada vez que la veía correr en un video, pensaba que era una corredora increíble. La recordaré por mucho tiempo", escribió una de sus seguidoras.Entre las reacciones más emotivas se encuentra la de Bummy, amigo y creador de contenido sobre running que también participaba en el evento. "Cerca de la meta vi que se juntaba una multitud... En cuanto crucé la línea, te busqué en el podio de premiación, pero entonces llegó esta noticia inquietante. Dejé todo y corrí al hospital con la esperanza de verte una última vez", compartió el atleta, reflejando el impacto de la repentina pérdida.El caso de Yoo Ji-won lamentablemente se suma a otros episodios de muertes de creadores de contenido vinculados al mundo del running, como el del tiktoker Caleb Graves, quien falleció en septiembre de 2024 tras colapsar al cruzar la meta de la media maratón de Halloween de Disneyland, reavivando el debate sobre la seguridad y los protocolos médicos en las carreras de resistencia.