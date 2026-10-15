Fallece la corredora e influencer surcoreana Yoo Ji-won tras colapsar en la media maratón de Seúl

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La corredora e influencer surcoreana Yoo Ji-won, de 25 años, falleció tras colapsar en el kilómetro 20.6 de la media maratón Seoul Race 2026. La joven, quien combinaba su pasión por el atletismo con una destacada carrera como investigadora de inteligencia artificial en KAIST, había logrado recientemente la prestigiosa categoría "sub-3" en maratón, dejando una profunda huella en la comunidad del running.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 11:42 AM.
En Deportes y editada el 15/10/2026 12:10 PM.