Jorge Campos Celebra 60 Años: Icono de la Portería y la Selección Mexicana

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Celebra el 60 cumpleaños de Jorge Campos, una leyenda del fútbol mexicano que revolucionó el papel del portero y dejó una marca indeleble en la Selección Mexicana y el club Pumas

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 02:37 PM.
En Deportes y editada el 15/10/2026 02:41 PM.