Mbappé hace historia en la Champions: rompe el récord de Messi y supera a Raúl en goles

Kylian Mbappé escribió una nueva página en la historia del fútbol continental al convertirse en el futbolista más joven en disputar 100 encuentros en la Champions League. El astro francés alcanzó esta cifra a los 27 años durante el duelo del Real Madrid en el feudo de la AS Roma este miércoles en el Stadio Olimpico. Con este logro, Mbappé arrebató el récord de precocidad a Lionel Messi, quien había establecido la marca anterior a los 28 años, precisamente en un enfrentamiento contra la misma Roma en septiembre de 2015. El francés fue titular como centro delantero en el once que alineó el entrenador José Mourinho, celebrando su efemérides de la mejor manera posible.No contento solo con el récord de presencias, Mbappé dejó su huella en el marcador al anotar el gol que significó un transitorio empate en la primera mitad. Este tanto, su número 72 en la competición, le permitió superar en la lista histórica de anotadores al exmadridista Raúl González, ubicándose así en el quinto puesto de los máximos goleadores de todos los tiempos en el torneo.El gol de Mbappé fue el primero de una noche mágica para los merengues, que finalmente se llevaron la victoria por 4-3 gracias a una espectacular ráfaga de tres tantos en un lapso de apenas siete minutos durante el tramo final del encuentro, consumando una remontada épica.Este nuevo hito se suma a una carrera vertiginosa en Europa. Mbappé debutó en la UEFA Champions League con el Mónaco en septiembre de 2016, cuando tenía apenas 17 años. Su dominio en la competición se ha mantenido constante, coronándose como el máximo goleador de la Champions la temporada pasada con 15 tantos. Entre sus hazañas recientes destaca haber anotado el segundo triplete más rápido en la historia de la competición frente al Olympiacos, al marcar tres goles en un lapso de solo seis minutos y 42 segundos, consolidándose como una de las figuras más letales y decisivas en la historia del fútbol europeo.