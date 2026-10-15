Mbappé hace historia en la Champions: rompe el récord de Messi y supera a Raúl en goles

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El astro francés Kylian Mbappé hizo historia al convertirse en el jugador más joven en alcanzar los 100 partidos en la Champions League a los 27 años, superando el récord que ostentaba Lionel Messi. Además, anotó en la victoria 4-3 del Real Madrid ante la Roma, lo que le permitió rebasar a Raúl González y ubicarse en el quinto lugar de la lista histórica de goleadores del torneo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 08:56 AM.
En Deportes y editada el 15/10/2026 09:01 AM.