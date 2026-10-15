Rafael Câmara firmará con Haas para 2027 y completará una parrilla de cuatro pilotos latinoamericano

El ascenso de Rafael Câmara a la Fórmula 1 es el culmen de una trayectoria brillante en las categorías inferiores. A sus 21 años, el brasileño se proclamó campeón de la Fórmula 3 en 2025 y actualmente lidera el campeonato de Fórmula 2 con la escudería Invicta Racing, acumulando 207 puntos a falta de dos pruebas. En esta temporada ha conseguido victorias en España, Bélgica y Azerbaiyán, además de sumar seis podios y cinco poles. Estos resultados respaldan su promoción a la máxima categoría, donde ocupará el asiento que deja el francés Esteban Ocon.El respaldo de Haas y la Academia FerrariLa escudería estadounidense confirmó la incorporación de Câmara mediante un comunicado, destacando que el piloto, miembro de la Academia de Ferrari desde 2021, debutará con un contrato de "varios años". Será compañero de equipo de otro protegido de Ferrari, Ollie Bearman.El director de Haas, Ayao Komatsu, elogió tanto los logros del brasileño como su desempeño durante una sesión de pruebas con el monoplaza VF-25 en Portimao, Portugal. "No hace falta que les cuente sus logros en las fórmulas junior, han sido impresionantes... demostró que podía desenvolverse muy bien sin disponer de mucho tiempo para familiarizarse con el coche", declaró Komatsu. Por su parte, el propietario Gene Haas expresó su confianza en que el joven talento pueda tener un "impacto inmediato en el equipo". Câmara, por su lado, agradeció la confianza de Haas, el apoyo de Ferrari y el respaldo de su familia, afirmando que su objetivo es prepararse al máximo para este nuevo reto."Felices los cuatro": un renacer del automovilismo latinoCon el debut de Câmara en 2027, la Fórmula 1 volverá a contar con cuatro pilotos latinoamericanos en la parrilla, un escenario que no ocurría desde la temporada 2016 (cuando coincidieron Checo Pérez, Felipe Massa, Felipe Nasr y Esteban Gutiérrez). La propia F1 celebró el anuncio en redes sociales con un mensaje titulado "Felices los cuatro", en alusión al éxito musical del colombiano Maluma.El grupo estará conformado por: