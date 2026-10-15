Rafael Câmara firmará con Haas para 2027 y completará una parrilla de cuatro pilotos latinoamericano

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El joven piloto brasileño Rafael Câmara ha firmado un contrato plurianual con Haas para debutar en la Fórmula 1 en 2027, reemplazando a Esteban Ocon. Su llegada elevará a cuatro el número de representantes latinoamericanos en la parrilla, uniéndose a Sergio "Checo" Pérez, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto, en un hito histórico que no se veía en la máxima categoría del automovilismo desde 2016.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 11:48 AM.
En Deportes y editada el 15/10/2026 11:55 AM.