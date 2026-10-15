Rafael Márquez visita a Rayados en su gira por la Liga MX para fortalecer vínculos de cara a la Liga

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El director técnico de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, continuó su gira de vinculación por los clubes de la Liga MX con una visita a las instalaciones de Rayados en Monterrey. Acompañado por directivos de la FMF, el estratega observó los trabajos de Matías Almeyda y se reunió con la directiva del club, en una muestra de respaldo institucional al proyecto del Tri de cara a la próxima Liga de Naciones Concacaf.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 08:50 AM.
En Deportes y editada el 15/10/2026 08:54 AM.