Rafael Márquez visita a Rayados en su gira por la Liga MX para fortalecer vínculos de cara a la Liga

El entrenador de la Selección Nacional de México, Rafael Márquez, retomó su agenda de trabajo tras la fecha FIFA de octubre con una visita a las instalaciones del Club de Fútbol Monterrey la tarde de este miércoles 14 de octubre. La visita al centro de entrenamiento El Barrial, en Nuevo León, forma parte de una gira planificada para recorrer los 18 equipos de la Liga MX, con el objetivo de estrechar vínculos y conocer de cerca el trabajo de los técnicos y jugadores nacionales. Rayados se convirtió en el cuarto equipo que Márquez recorre en esta agenda. Durante la jornada, la delegación tricolor observó de cerca la práctica del plantel dirigido por Matías Almeyda, lo que le permite al seleccionador tener un panorama actualizado del estado físico y táctico de los futbolistas que podrían ser considerados para la próxima Liga de Naciones Concacaf.La visita no fue solo un recorrido de observación, sino también una clara señal de apoyo institucional. Según el comunicado 072/2026 de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Márquez acudió acompañado por una comitiva de alto nivel: Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales; Duilio Davino, director de Selecciones Mayores, y Xabier Mancisidor, entrenador de porteros.Este acompañamiento de la cúpula directiva de la FMF busca demostrar un respaldo total al estratega en el inicio de su gestión. Tras un debut con dos empates y dos derrotas, en los que Márquez apostó por dar oportunidad a varios jóvenes de debutar con la selección mayor, la federación busca alinear esfuerzos con los clubes para consolidar el proyecto a largo plazo.Del lado del club regiomontano, la delegación de la Selección Mexicana fue recibida por la máxima dirigencia deportiva y administrativa. Entre los presentes se encontraban Manuel Filizola, presidente del Consejo de Administración; Pedro Esquivel, presidente de Administración; Dennis Te Kloese, presidente deportivo; Walter Erviti, director deportivo, y Carlos Ayala, secretario técnico.Durante la visita, el cuerpo técnico de la Selección tuvo la oportunidad de compartir unos minutos de conversación tanto con el entrenador Matías Almeyda como con algunos de los futbolistas del plantel, reforzando la comunicación directa entre el proyecto de la Selección y los clubes que nutren de talento al representativo nacional.