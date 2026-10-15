Raúl Jiménez anuncia cirugía de rodilla y estará fuera hasta enero de 2027: "Volveré más fuerte"

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El delantero mexicano Raúl Jiménez confirmó que será operado del ligamento colateral medial de su rodilla izquierda, lo que lo mantendrá fuera de las canchas hasta enero de 2027. A través de un emotivo mensaje en redes sociales, el atacante de los Wolverhampton prometió superar esta adversidad con disciplina, aunque su lesión lo dejará fuera de los próximos compromisos de la Selección Mexicana en la Concacaf Nations League.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 11:01 AM.
En Deportes y editada el 15/10/2026 11:06 AM.