Raúl Jiménez anuncia cirugía de rodilla y estará fuera hasta enero de 2027: "Volveré más fuerte"

El delantero mexicano Raúl Jiménez compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales después de que el Wolverhampton confirmara la necesidad de una intervención quirúrgica. A través de Instagram, el atacante reconoció que el proceso de recuperación no será sencillo, pero dejó clara su determinación para superar la adversidad. “La vida siempre nos pone pruebas, y esta es una más que voy a superar. Sé que el camino no será fácil, pero también sé de lo que soy capaz”, escribió Jiménez, añadiendo: “Esto no me detiene, solo me prepara para volver más fuerte”. La cirugía, programada para este viernes 16 de octubre en Londres, tiene como objetivo reparar el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda, con un periodo de rehabilitación estimado de tres meses que apunta a su regreso en enero de 2027.El origen de la lesión y el cambio en el plan médicoEl problema físico se originó hace cuatro semanas durante un partido contra el Everton. Inicialmente, el cuerpo médico del club inglés contemplaba un tratamiento conservador sin necesidad de cirugía. Sin embargo, los estudios de seguimiento revelaron que el ligamento no estaba cicatrizando conforme a lo previsto, lo que obligó a cambiar la estrategia médica y optar por la intervención quirúrgica para garantizar una recuperación completa y segura del futbolista.Baja significativa para la Selección MexicanaLa lesión de Jiménez tiene un impacto directo en los planes del representativo nacional. El delantero se perderá los compromisos de noviembre con la Selección Mexicana, que incluye los partidos de cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica.Pese a este contratiempo, el atacante cerró su publicación con una promesa clara a sus seguidores y a su afición: “Un día a la vez, con paciencia, disciplina y la misma mentalidad de siempre. Volveré. Y volveré más fuerte que nunca”. Con estas palabras, Jiménez reafirma su compromiso de concentrar todos sus esfuerzos en la rehabilitación para regresar a defender los colores del Wolverhampton y del Tri en las mejores condiciones posibles.