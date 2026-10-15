Yareli Acevedo busca defender su título mundial en la carrera por puntos

La máxima figura del ciclismo en México, Yareli Acevedo, hizo su presentación este jueves 15 de octubre en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista. En su primera competencia, la prueba de eliminación, la mexicana terminó en el lugar 18 de un total de 23 competidoras, quedando lejos de las posiciones de podio. Pese a este resultado, la deportista mantiene el enfoque en sus siguientes apariciones en el velódromo, donde buscará mejorar su rendimiento y pelear por las medallas.El gran objetivo: defender el maillot arcoírisLa principal motivación de Acevedo en este mundial es defender el título que conquistó en 2025 en la carrera por puntos. Ganar esta prenda le otorga el derecho a portar el maillot arcoíris, la distintiva vestimenta que acredita al campeón del mundo vigente en cada especialidad y que se utiliza durante toda la temporada posterior al título. Acevedo buscará volver a vestir estos colores que la consolidan como una de las mejores ciclistas de pista a nivel global.Próximos retos: Ómnium y Carrera por PuntosLa agenda de Yareli Acevedo en el campeonato incluye dos grandes desafíos, los cuales podrán seguirse a través del canal oficial de YouTube de la Unión de Ciclismo Internacional (UCI):