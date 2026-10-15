Yareli Acevedo busca defender su título mundial en la carrera por puntos

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La ciclista mexicana Yareli Acevedo inició su participación en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2026 con un 18º lugar en la prueba de eliminación. Ahora, la deportista centra sus esfuerzos en el Ómnium y, sobre todo, en la carrera por puntos, donde buscará defender el título mundial y el codiciado maillot arcoíris que conquistó en 2025.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 09:45 AM.
En Deportes y editada el 15/10/2026 09:47 AM.