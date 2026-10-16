Los Brewers barren 4-0 a los Dodgers en la NLCS y avanzan a la Serie Mundial 2026

...

Los Milwaukee Brewers concretaron una histórica barrida de 4-0 sobre los Los Angeles Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, poniendo fin al reinado del bicampeón y asegurando su boleto a la Serie Mundial 2026. Destacó la actuación dominante del relevista de ascendencia mexicana JoJo Romero, mientras Milwaukee se prepara para ejercer la ventaja de localía en la gran final que inicia el 23 de octubre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/10/2026 10:00 AM.
En Deportes y editada el 16/10/2026 10:06 AM.