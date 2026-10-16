Los Brewers barren 4-0 a los Dodgers en la NLCS y avanzan a la Serie Mundial 2026

El béisbol de las Grandes Ligas atestiguó un cambio de época definitivo. Tras dos temporadas de absoluto dominio, el trono de los Los Angeles Dodgers ha quedado vacante luego de que los Milwaukee Brewers concretaran una contundente barrida de cuatro juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS).La gesta del cuadro de Wisconsin corona un proyecto que rozó la gloria durante casi una década. Con una temporada regular histórica de 103 victorias (la mejor de todas las Grandes Ligas) y tras eliminar 3-1 a los Padres de San Diego en la Serie Divisional, los Brewers doblegaron al coloso de Hollywood con un béisbol agresivo, ofensiva oportuna y una labor monticular implacable, marcando los siguientes parciales en la serie: 5-1, 3-2, 8-2 y 4-1.JoJo Romero, la llave maestra del bullpenDentro del engranaje perfecto de Milwaukee, la actuación del relevista zurdo de ascendencia mexicana, JoJo Romero, emergió como uno de los factores decisivos. Establecido como un especialista infalible en momentos de alta tensión, Romero tuvo una participación estelar a lo largo de la serie, siendo llamado al montículo en momentos críticos de los Juegos 2 y 4.Con lanzamientos que rozaron las 97 millas por hora y un cambio de velocidad que hizo estragos en los maderos rivales, Romero no permitió anotaciones en sus apariciones de la NLCS, ponchando a bateadores clave y retirando innings en fila sin otorgar bases por bolas. Su capacidad para apagar fuegos en el séptimo y octavo episodio le dio la tranquilidad al manager para administrar su cerrador y asegurar los cuatro triunfos al hilo, consolidándose como un referente del béisbol con raíces mexicanas en la postemporada.La Liga Americana al rojo vivoMientras Milwaukee festeja el banderín de la Liga Nacional y disfruta de unos días de descanso, la Liga Americana aún define a su representante. Los Cleveland Guardians mantienen la ventaja en su Serie de Campeonato al haber ganado dos encuentros sobre los Tampa Bay Rays.Tras remontar una serie adversa de 0-2 ante los Chicago White Sox en la ronda anterior, los Guardians se encuentran a solo dos triunfos de regresar a la Serie Mundial por primera vez desde 2016 y buscar su primer título de las Grandes Ligas desde 1948. No obstante, los Rays continúan peleando con la intención de remontar la serie y conquistar su segundo gallardete de la Americana en los últimos seis años.Escenario y fechas de la Serie Mundial 2026La disputa por el trofeo de Comisionado dará inicio de manera oficial el próximo viernes 23 de octubre de 2026. El formato de competencia se mantendrá al mejor de siete enfrentamientos, desarrollándose a lo largo de una semana intensa que podría extenderse hasta el sábado 31 de octubre en caso de requerirse un séptimo y definitivo juego.Gracias a su registro de 103 triunfos en la temporada regular, los Milwaukee Brewers tendrán la ventaja de localía en la Serie Mundial. Recibirán los Juegos 1 y 2 (y los hipotéticos Juegos 6 y 7) en el American Family Field, donde buscarán coronar una campaña de ensueño y levantar el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia.