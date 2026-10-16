José Juan Macías se alista para su regreso con Pumas tras casi un año de lesión

Después de casi un año cambiando los goles por sesiones de rehabilitación y el ruido de los estadios por el trabajo diario en La Cantera, José Juan Macías vuelve a pisar el césped. Sus recientes imágenes en redes sociales, acompañadas del mensaje “Tic Toc”, han encendido la expectativa entre la afición universitaria.El delantero ya está registrado oficialmente para el Apertura 2026, por lo que no existe ningún obstáculo administrativo para su vuelta. Sin embargo, ahora enfrenta la prueba más importante de cualquier regreso: recuperar la confianza, el ritmo de juego y la respuesta física antes de volver a competir al más alto nivel.El antecedente: una lesión que detuvo su carreraEl calvario de Macías comenzó el 8 de noviembre de 2025, durante los primeros minutos del duelo entre Pumas y Cruz Azul. El atacante tuvo que abandonar el campo tras una jugada en la que un rival cayó sobre su pierna izquierda, sufriendo una lesión grave que no solo cerró su participación en el Apertura 2025, sino que abrió otro prolongado periodo de rehabilitación en una carrera que ya ha tenido que reiniciarse en más de una ocasión.El Clásico Capitalino como posible escenario de regresoLa Jornada 16 del torneo actual concentra toda la atención alrededor del delantero. El Clásico Capitalino ante el América podría ser el partido en el que Macías vuelva a figurar en una convocatoria, aunque el Club Universidad Nacional ha sido prudente y no ha confirmado ni garantizado que tenga minutos de acción.Para que este regreso se concrete, el entrenador Esteban Solari y el área médica del equipo deben valorar minuciosamente si el atacante está en condiciones de competir, soportar el contacto físico y responder al desgaste de un partido oficial después de más de 11 meses de inactividad. Si recibe el alta médica y completa con éxito las últimas pruebas físicas, Macías estará listo para volver a escuchar el ruido de Ciudad Universitaria y cerrar un capítulo oscuro en su trayectoria deportiva.