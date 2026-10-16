José Juan Macías se alista para su regreso con Pumas tras casi un año de lesión

...

El delantero José Juan Macías se encuentra en la recta final de su rehabilitación tras casi un año de inactividad por una grave lesión sufrida en noviembre de 2025. Con el visto bueno del cuerpo técnico de Esteban Solari, el atacante de Pumas podría regresar a la convocatoria para la Jornada 16 del Apertura 2026, en el marco del Clásico Capitalino ante América, marcando un nuevo capítulo en su carrera.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/10/2026 08:55 AM.
En Deportes y editada el 16/10/2026 09:00 AM.