Jugador sudafricano de los Lions es hallado muerto en Francia en la víspera de un partido

Un jugador sudafricano del equipo de rugby de los Lions de Johannesburgo fue hallado muerto la mañana de este viernes en un hotel de la isla de Ré, en el oeste de Francia. Según informaron fuentes cercanas al caso a la agencia AFP, el deportista fue encontrado en paro cardiorrespiratorio dentro de una cabina de ducha que estaba cerrada desde el interior.La identidad del jugador no ha sido revelada oficialmente, ya que las autoridades están a la espera de informar primero a su familia. El fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, confirmó la apertura de una investigación para determinar las causas exactas del deceso, aunque adelantó que, por el momento, se prioriza la hipótesis de un fallecimiento accidental.Incertidumbre sobre el partido ante La RochelleEste súbito y trágico deceso pone en seria duda la disputa del encuentro que debía enfrentar a los Lions y a La Rochelle este sábado a las 16:30 GMT (hora local). El partido correspondía a la primera jornada de la Champions Cup, la prestigiosa competición que reúne a los mejores clubes europeos y sudafricanos. La organización y los equipos enfrentan ahora la difícil decisión de mantener o suspender el evento en medio del luto y la conmoción.Un trágico eco histórico en el rugbyLa tragedia ha generado un profundo impacto en la comunidad rugbística, evocando un doloroso recuerdo de hace exactamente 10 años. En 2016, Anthony Foley, entonces entrenador del Munster irlandés, falleció mientras dormía a los 42 años debido a un problema cardíaco, apenas horas antes de que su equipo disputara un partido contra el Racing 92 en París.Este paralelismo histórico ha amplificado la consternación entre aficionados y profesionales del deporte, quienes una vez más se enfrentan a la fragilidad de la vida en el entorno de la alta competición.