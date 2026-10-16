Jugador sudafricano de los Lions es hallado muerto en Francia en la víspera de un partido

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Un jugador sudafricano de los Lions de Johannesburgo fue encontrado sin vida en un hotel de la isla de Ré, en Francia, en la víspera del partido de la Champions Cup ante La Rochelle. Las autoridades priorizan la hipótesis de muerte accidental, mientras el trágico suceso pone en duda la celebración del encuentro y evoca el fallecimiento del entrenador Anthony Foley hace exactamente una década.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/10/2026 09:13 AM.
En Deportes y editada el 16/10/2026 09:20 AM.