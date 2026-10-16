Saúl "Canelo" Álvarez se prepara para recuperar el título del CMB ante Christian Mbilli

El próximo 31 de octubre, el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez enfrentará uno de los retos más exigentes de su carrera reciente al subir al cuadrilátero en Riad, Arabia Saudí, con el objetivo de arrebatarle el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a Christian Mbilli.El francés, nacido en Camerún, llegará a la pelea en calidad de campeón absoluto, realizando la primera defensa de su título tras haber sido monarca interino. Con un récord profesional de 29 victorias, un empate y 24 triunfos por nocaut, Mbilli se caracteriza por un estilo ofensivo, avanzando constantemente y lanzando numerosas combinaciones. Canelo reconoce que este enfrentamiento exigirá una administración impecable de su resistencia, sin sacrificar su precisión y capacidad de contraataque.Campamento de élite en España y apoyo tecnológicoPara llegar en su mejor condición física, Canelo trasladó su campamento de entrenamiento a Gandía, Valencia, España, donde trabaja bajo la dirección de su histórico entrenador, Eddy Reynoso. Durante esta preparación, el mexicano también ha compartido sesiones de sparring con el campeón ucraniano Oleksandr Usyk, buscando elevar aún más su nivel competitivo.Además, el tapatío ha incorporado herramientas tecnológicas avanzadas para evaluar su organismo y monitorear los avances de su preparación física. En una entrevista en The Pat McAfee Show, retomada por The Ring, Canelo destacó su disciplina: “El boxeo es mi vida. Siempre intento estar en forma y entrenar. Comer sano, descansar y entrenar. De eso se trata”.La revancha tras la derrota ante Crawford
El regreso de Canelo al ring tiene un sabor a revancha y redención. El mexicano no pelea desde septiembre de 2025, cuando perdió por decisión unánime ante Terence Crawford en Las Vegas, un resultado que le costó su estatus de campeón indiscutido del peso supermediano.Con un récord profesional de 63 victorias, tres derrotas y dos empates (con 39 nocauts), Canelo confía en que su vasta experiencia de más de dos décadas en el boxeo profesional será una ventaja determinante. Frente a Mbilli, el mexicano deberá combinar esa calidad técnica con la resistencia necesaria para soportar la presión del francés, buscando demostrar que, a sus 36 años, su preparación física sigue a la altura de sus ambiciones de conquistar los principales campeonatos del boxeo internacional.