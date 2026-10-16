Saúl "Canelo" Álvarez se prepara para recuperar el título del CMB ante Christian Mbilli

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A sus 36 años, Saúl "Canelo" Álvarez se alista para recuperar el campeonato mundial supermediano del CMB ante el francés Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudí. Tras su derrota ante Terence Crawford en 2025, el tapatío ha establecido su campamento en España bajo las órdenes de Eddy Reynoso y ha entrenado junto a Oleksandr Usyk para enfrentar el estilo de alta presión de su rival.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/10/2026 09:55 AM.
En Deportes y editada el 16/10/2026 10:00 AM.