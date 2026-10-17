Armando “Toro” Reséndiz acepta pelea de última hora ante Koen Mazoudier en Las Vegas

Las luces de Las Vegas suelen encenderse para los campeones, pero también para quienes toman el riesgo. La baja de última hora de Jermall Charlo dejó un espacio vacante en la cartelera ante el australiano Koen Mazoudier, y el mexicano Armando “Toro” Reséndiz no dudó en aceptar el reto para pelear este sábado 17 de octubre en The Chelsea at The Cosmopolitan.Reséndiz, quien ya seguía de cerca el enfrentamiento original, entendió que, pese al poco margen de preparación, esta era una oportunidad crucial para impulsar su carrera. Al explicar su decisión, el boxeador afirmó: “Me pone muy contento poder levantar la mano para decir ‘Yo quiero esta pelea’”.Reivindicación en el peso supermedianoAunque este combate no tendrá una corona en disputa, representa una plataforma vital para Reséndiz, quien busca regresar a la conversación de la élite en las 168 libras. El mexicano llega con un récord de 16 victorias, tres derrotas y 11 nocauts, buscando reponerse de la derrota que le arrebató el cinturón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente a Jaime Munguía, y recordar su impresionante victoria previa ante Caleb Plant.Por su parte, Mazoudier subirá al ring con una marca de 16 triunfos, cuatro caídas y un empate, con seis definiciones antes del límite. Reséndiz espera un rival férreo, pero confía en su propia motivación: “Se preparó fuerte para pelear con Charlo, quiere salir adelante, pero yo también tengo las ganas y el deseo de seguir avanzando”.Motivación y miras al futuroEl “Toro” Reséndiz no descarta una futura revancha contra Munguía o una nueva oportunidad por un título mundial. Sin embargo, su enfoque inmediato está en resolver el desafío que dejó vacante Charlo. Con esta presentación ante una audiencia internacional, el mexicano busca demostrar que su camino en el boxeo profesional todavía guarda espacio para acercarlo a las grandes citas del peso supermediano.