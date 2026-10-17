Armando “Toro” Reséndiz acepta pelea de última hora ante Koen Mazoudier en Las Vegas

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El boxeador mexicano Armando “Toro” Reséndiz aceptó un reto de última hora para enfrentar al australiano Koen Mazoudier este 17 de octubre en Las Vegas, tras la baja de Jermall Charlo. Aunque no hay un título en juego, el mexicano busca reivindicarse en la división supermediana tras su reciente derrota ante Jaime Munguía y demostrar que sigue en la conversación de la élite del boxeo mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/10/2026 11:18 AM.
En Deportes y editada el 17/10/2026 11:30 AM.