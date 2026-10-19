Cristiano Ronaldo es sancionado con 30 días de suspensión por abandonar la concentración de Portugal

El Consejo de Disciplina de la FPF anunció este lunes la sanción contra Cristiano Ronaldo, aplicando la pena mínima prevista en el reglamento (de uno a seis meses), la cual se reduce a un máximo de tres meses debido a que el delantero admitió su culpa. Dado que la suspensión se hizo efectiva de manera automática el pasado 30 de septiembre, Ronaldo ya ha cumplido 19 días de castigo y solo le restan 11 por delante, además del pago de una multa de 255 euros.El abandono de la concentración se produjo tras las desavenencias con el seleccionador Jorge Jesus. Según se desprende del comunicado, el motivo del enfado del capitán fue no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el 27 de septiembre (derrota 1-2). Ronaldo manifestó su molestia porque Jesus lo hizo calentar durante media hora y finalmente no lo sacó al campo.El organismo disciplinario señaló que el jugador "no comunicó ni justificó previamente" su intención de marcharse. Posteriormente, el astro del Al Nassr informó al presidente de la Federación, Pedro Proença, que no se encontraba en "condiciones anímicas para seguir integrado" en el grupo.Con el cumplimiento inminente de la sanción, Cristiano Ronaldo estará disponible para los próximos compromisos de la selección portuguesa en la Liga de las Naciones, específicamente los partidos frente a Dinamarca y Gales, programados para los días 14 y 17 de noviembre.A pesar del incidente, tanto el capitán como el seleccionador han dejado la puerta abierta a una reconciliación deportiva, lo que sugiere que el astro de 41 años podría volver a ser una pieza clave para el combinado luso en las fechas FIFA de otoño, cerrando así un episodio de tensión que puso en alerta a la afición portuguesa.