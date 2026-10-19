Cristiano Ronaldo es sancionado con 30 días de suspensión por abandonar la concentración de Portugal

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La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) sancionó a Cristiano Ronaldo con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección tras desacuerdos con el seleccionador Jorge Jesus. Al haber comenzado la sanción el 30 de septiembre, al astro de 41 años le quedan solo 11 días por cumplir, por lo que estará disponible para los próximos compromisos de la Liga de las Naciones en noviembre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/10/2026 01:23 PM.
En Deportes y editada el 19/10/2026 01:27 PM.