Jalen Hurts es colocado en la lista de lesionados de los Eagles por coágulos en los pulmones

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El mariscal de campo Jalen Hurts fue colocado en la lista de reserva de lesionados de los Philadelphia Eagles tras ser diagnosticado con trombosis venosa profunda y embolias pulmonares bilaterales. El jugador recibirá tratamiento con anticoagulantes, lo que lo mantendrá fuera por tiempo indefinido y podría costarle el resto de la temporada, agravando una racha negativa para un equipo que acumula su cuarta derrota consecutiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/10/2026 03:13 PM.
En Deportes y editada el 19/10/2026 03:16 PM.