Jalen Hurts es colocado en la lista de lesionados de los Eagles por coágulos en los pulmones

El quarterback de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, estará fuera de acción por tiempo indefinido. El equipo anunció este sábado su colocación en la lista de reserva de lesionados, dos días después de revelar la gravedad de su condición médica. Según informaron el equipo y la agente de Hurts, Nicole Lynn, el jugador padece trombosis venosa profunda y embolias pulmonares bilaterales, lo que significa que un coágulo de sangre se desplazó desde sus piernas hasta sus pulmones.El tratamiento de Hurts incluirá el uso de anticoagulantes, y las reglas médicas le prohíben participar en cualquier actividad de fútbol americano mientras dure esta medicación. A pesar de la severidad del diagnóstico, tanto los Eagles como su representante señalaron que se espera que el mariscal de campo se recupere por completo a largo plazo.La lesión se originó el 4 de octubre, cuando Hurts recibió un fuerte golpe (tacleada) en la zona de la pantorrilla durante un partido contra los Rams de Los Ángeles. El jugador reportó la molestia al personal médico tras el entrenamiento del 8 de octubre.Curiosamente, Hurts volvió a entrenar al día siguiente antes de que el equipo viajara a Londres para enfrentar a los Jacksonville Jaguars. Fue en el Reino Unido donde los especialistas le diagnosticaron inicialmente una trombosis de una vena superficial en la pantorrilla izquierda, una condición que posteriormente evolucionó al cuadro más grave de embolia pulmonar que se conoce ahora.La ausencia de Hurts es un golpe devastador para los Eagles. Desde que se convirtió en el titular a tiempo completo en 2021, el MVP del Super Bowl 59 (que ganó hace dos años ante los Chiefs 40-22) no se había perdido más de dos partidos en una sola temporada, guiando al equipo a cinco apariciones consecutivas en playoffs y tres títulos de la división Este de la NFC.En su lugar, Tanner McKee asumió la titularidad contra los Carolina Panthers. Aunque completó 26 de 45 pases para 215 yardas y un touchdown, no fue suficiente para evitar la cuarta derrota consecutiva de los Eagles, cayendo 25-14. Con este resultado, el equipo registra un preocupante balance de 2-4, marcando la primera vez desde 2020 que la franquicia encadena cuatro derrotas al hilo, poniendo en riesgo sus aspiraciones de postemporada.