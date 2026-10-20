PSG y Barcelona se miden en la Champions League 2026 en un París bajo máxima seguridad

...

El PSG y el Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre en la tercera jornada de la UEFA Champions League en el Parque de los Príncipes. A pesar de los recientes disturbios y saqueos en Francia, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que el partido no se aplazará y contará con vigilancia reforzada. Ambos equipos llegan en gran momento: el conjunto blaugrana con un arranque perfecto en LaLiga y la Champions, mientras que el equipo parisino, dirigido por Luis Enrique, busca ratificar su estatus como bicampeón europeo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/10/2026 09:56 AM.
En Deportes y editada el 20/10/2026 10:04 AM.