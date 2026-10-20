PSG y Barcelona se miden en la Champions League 2026 en un París bajo máxima seguridad

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, confirmó este lunes 19 de octubre que el partido entre el PSG y el Barcelona se disputará con normalidad, pese a los disturbios, saqueos y daños a comercios registrados durante el fin de semana en varias ciudades del país. Aunque el gobierno francés preparaba restricciones nocturnas focalizadas y toques de queda parciales, Nuñez aclaró que la posibilidad de posponer eventos públicos no aplicaba para este encuentro de la UEFA Champions League, ni para el duelo de la NFL entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints.La decisión obligó a reforzar significativamente la vigilancia en los alrededores del Parque de los Príncipes, ubicado en el distrito XVI de París, para garantizar la seguridad de aficionados y jugadores, manteniendo el calendario deportivo sin alteraciones.El equipo blaugrana sostiene uno de los mejores arranques de temporada de su historia. En LaLiga, el cuadro catalán suma 27 puntos de 27 posibles, con una racha de nueve triunfos consecutivos que le permite liderar el campeonato español con solidez, tanto en casa como fuera.Este excelente rendimiento se traslada al ámbito continental. En la UEFA Champions League, el Barcelona comenzó con dos victorias en sus primeros compromisos, superando al Feyenoord y venciendo al Galatasaray como visitante. Estos resultados llenan de confianza a una institución cuya prioridad, más allá del título local, es volver a conquistar la Orejona, trofeo que no levanta desde 2015.Por su parte, el PSG se ha consolidado como uno de los mejores equipos del mundo, dominando las competencias en Francia y mostrando una regularidad europea que antes parecía lejana. De hecho, el conjunto parisino presume ya de un bicampeonato de la UEFA Champions League, tras haberse impuesto al Inter de Milán y repetir la hazaña frente al Arsenal en ediciones recientes, reflejando la evolución competitiva de la institución.La llegada del técnico español Luis Enrique marcó un cambio definitivo en la identidad del equipo, aportando orden, intensidad y una idea de juego definida. Bajo su mando, la plantilla responde en los encuentros de mayor exigencia, colocándose nuevamente entre los principales candidatos para conquistar la Champions League esta temporada y confirmar su dominio ante los clubes más fuertes de Europa.Este duelo de pronóstico reservado, que enfrenta a dos claros aspirantes al título, podrá seguirse este martes 20 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de TNT Sports y la plataforma de streaming HBO MAX.