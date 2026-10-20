Santiago Giménez enfrenta un posible cuadro de "hipervigilancia cognitiva" que agrava su rendimiento

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El delantero Santiago Giménez atraviesa una prolongada sequía goleadora con la Selección Mexicana y el FC Porto, una situación que, según expertos en salud mental deportiva, podría estar agravada por un cuadro de hipervigilancia cognitiva. Esta condición, caracterizada por el miedo constante al error y el análisis obsesivo, estaría afectando su toma de decisiones en el campo, a pesar del respaldo continuo de sus entrenadores Rafael Márquez y Francesco Farioli.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/10/2026 08:59 AM.
En Deportes y editada el 20/10/2026 09:02 AM.