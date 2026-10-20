Santiago Giménez enfrenta un posible cuadro de "hipervigilancia cognitiva" que agrava su rendimiento

Más allá de las lesiones que han mermado su ritmo, reportes de TUDN señalan que Santiago Giménez podría estar atravesando una condición psicológica que impacta su rendimiento. De acuerdo con los especialistas en salud mental deportiva Marisol Díaz y Diego García, el delantero de 25 años podría presentar un cuadro de hipervigilancia cognitiva.Este estado se caracteriza por pensamientos acelerados, un análisis introspectivo obsesivo, estrés crónico y una atención excesiva a las emociones o sensaciones internas. El jugador revisa de forma continua señales que interpreta como posibles amenazas (ruidos, gestos, fallas previas o comentarios del entorno) y tiene dificultades para desconectarse, lo que el Instituto Nacional de Salud Mental de EE. UU. asocia con cuadros de ansiedad y estrés postraumático.En el fútbol, la atención sostenida es crucial para anticipar pases, identificar desmarques y ubicar espacios. La hipervigilancia altera esta capacidad cuando la presión competitiva se convierte en una alerta constante. El futbolista termina fijándose más en el marcador, la reacción de la grada, las instrucciones del entrenador o el temor a perder el balón, que en la jugada inmediata.Esta sobrecarga mental genera pensamientos repetitivos como "no puedo fallar" o "me van a reclamar", lo que ralentiza la toma de decisiones y provoca respuestas apresuradas, como despejar el balón sin observar opciones de pase, evitar duelos individuales o soltar la pelota antes de tiempo.El delantero mexicano no anota con la Selección desde el 10 de septiembre de 2025, cuando marcó en el empate 2-2 contra Corea del Sur en Nashville. Desde entonces, ha disputado solo ocho partidos más con el Tri (acumulando 225 minutos) sin registrar goles ni asistencias, una sequía que supera el año y que contrasta con la principal función de un atacante: definir oportunidades.Pese a las constantes críticas, Giménez cuenta con el respaldo total de sus entrenadores. Tanto Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, como Francesco Farioli en el FC Porto, han coincidido en que el atacante necesita recuperar la confianza. Ambos técnicos han optado por darle continuidad y sumar minutos de juego, con la esperanza de que esta actividad le permita superar el bache anímico y deportivo en el que se encuentra actualmente.