Tres peloteros mexicanos buscan el título en la Serie Mundial 2026 entre Rays y Brewers

La participación de peloteros mexicanos en las etapas definitorias de las Grandes Ligas es ya una constante. Tras el tercer lugar histórico de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 y la presencia de Alejandro Kirk en la Serie Mundial de 2025, una nueva generación busca consolidarse en el máximo nivel. En esta edición de 2026, tres connacionales tendrán la oportunidad de levantar el codiciado trofeo de campeones con sus respectivas franquicias.El primera base Jonathan Aranda ha sido una pieza clave para los Rays durante la postemporada. Destacó con batazos decisivos, como el cuadrangular con el que abrió la Serie Divisional ante los New York Yankees, dándole el triunfo a su equipo en el primer juego. Aunque atravesó una breve baja, su capacidad para producir carreras y castigar errores lo mantiene como un bateador peligroso. En nueve juegos de playoffs, Aranda suma nueve imparables en 35 turnos (.257 de promedio). Estos números se suman a una sólida temporada regular de 155 encuentros, donde registró promedio de .274, 159 hits y 22 cuadrangulares.Por el lado de los Cerveceros, Joey Ortiz ha tenido una postemporada compleja desde el plato. A pesar de destacar por su labor defensiva, su producción ofensiva ha sido limitada (dos imparables en 17 turnos para un promedio de .118), lo que lo ha llevado a perder tiempo de juego frente a David Hamilton. Sin embargo, su presencia en el roster sigue siendo parte de la profundidad del equipo.En contraste, el relevista Jojo Romero se ha consolidado como una de las piezas más confiables del bullpen de Milwaukee. En cuatro apariciones durante los playoffs, ha lanzado 5.1 entradas con marca de 2-1 y una excelente efectividad de 1.69, permitiendo solo una carrera. Su capacidad para resolver situaciones de peligro será fundamental para que los Brewers concreten el título.La afición mexicana podrá seguir cada lance de esta definición histórica a través de las principales cadenas deportivas. Todos los encuentros de la Serie Mundial se transmitirán por las pantallas de ESPN, FOX y TUDN. Además, habrá cobertura en Tele Abierta, alternando entre Canal 5 o Canal Nueve, dependiendo del día de juego, para que nadie se pierda la búsqueda del campeonato por parte de estos tres representantes del orgullo mexicano.