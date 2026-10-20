Tres peloteros mexicanos buscan el título en la Serie Mundial 2026 entre Rays y Brewers

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La Serie Mundial 2026 enfrenta a los Tampa Bay Rays y a los Milwaukee Brewers, marcando la presencia de tres peloteros mexicanos en la máxima cita del béisbol: Jonathan Aranda, Joey Ortiz y Jojo Romero. Tras el histórico impulso del Clásico Mundial de 2023, esta generación busca conquistar el anillo de campeones, con todos los juegos disponibles para la afición en México a través de ESPN, FOX y TUDN.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/10/2026 09:29 AM.
En Deportes y editada el 20/10/2026 09:37 AM.