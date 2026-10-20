Valeria Amparán y Santiago Montalvo avanzan en el Campeonato Panamericano de Boxeo Puebla 2026

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La selección mexicana de boxeo registró un balance mixto en la segunda jornada del Campeonato Panamericano Continental Élite de Boxeo Puebla 2026. Valeria Amparán y Santiago Montalvo lograron avanzar a la siguiente ronda, mientras que Paula Hernández y José González cayeron ante rivales de Brasil. El certamen, organizado por la CBP, marca el inicio del proceso clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/10/2026 09:37 AM.
En Deportes y editada el 20/10/2026 09:41 AM.