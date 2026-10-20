Valeria Amparán y Santiago Montalvo avanzan en el Campeonato Panamericano de Boxeo Puebla 2026

La actividad del lunes 19 de octubre en el Gimnasio Miguel Hidalgo, que contempló 25 combates en dos sesiones, dejó saldos positivos para el equipo nacional. En la rama femenil, Valeria Amparán, quien compite en la categoría de 51 kilogramos, aseguró su lugar en los cuartos de final tras derrotar por decisión dividida a la dominicana Esther Jiménez.Por su parte, en la rama varonil, Santiago Montalvo avanzó automáticamente en la división de 60 kilogramos. Su rival, el barbadense Abishai Jean-Baptiste, no cumplió con el peso establecido para la pelea, otorgándole el triunfo por walkover al pugilista mexicano.No todos los integrantes del combinado nacional pudieron celebrar. En la categoría de 60 kilogramos femenil, Paula Hernández cayó por decisión unánime ante la experimentada boxeadora brasileña Rebeca Santos.En el lado varonil, José González, de la categoría de 55 kilogramos, también sufrió una derrota ajustada, cayendo por decisión dividida frente a Michael Douglas, quien también representa a Brasil.El campeonato, organizado por la Confederación Panamericana de Boxeo (CBP), continuará este martes 20 de octubre con su tercera jornada, en la que cuatro pugilistas mexicanos buscarán sumar victorias cruciales: