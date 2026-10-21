LeBron James debuta con victoria ante los New York Knicks y arruina la noche de celebración

A sus 41 años y comenzando su vigésima cuarta temporada en la liga, LeBron James abrió de la mejor manera su nuevo capítulo con los Sixers. El máximo anotador histórico de la NBA, quien lució un parche conmemorativo en su camiseta, registró 14 puntos, nueve rebotes y siete asistencias en su primer partido oficial con la franquicia. James se unió este verano a un plantel reforzado tras firmar un contrato por dos años, sumándose a Tyrese Maxey, Joel Embiid y la nueva incorporación proveniente de los Boston Celtics, Jaylen Brown. Maxey fue el faro ofensivo del encuentro con 28 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias, mientras que Embiid aportó un doble-doble de 13 puntos y 11 rebotes, junto con seis asistencias. Anfernee Simons (13 puntos) y Kentavious Caldwell-Pope (10 puntos) completaron el esfuerzo colectivo de un equipo que tiene el anillo como único objetivo.El ambiente en el Madison Square Garden era festivo antes del salto inicial. Los Knicks subieron al techo del recinto el estandarte de campeones de 2026, sumándolo a las glorias de 1970 y 1973, y recibieron sus anillos con una reproducción en miniatura del emblemático estadio. La franquicia celebraba así un título histórico conquistado tras 53 años, al derrotar por 4-1 a los San Antonio Spurs en las Finales.Sin embargo, en la cancha, los locales tuvieron que lidiar con la presión del vigente campeón. Jalen Brunson lideró a los Knicks con 21 puntos, aunque con dificultades de tiro (6 de 19). Karl-Anthony Towns destacó con 19 puntos y 12 rebotes, mientras que Andre Drummond fue una fuerza en la pintura con 12 puntos y 14 rebotes, y Josh Hart añadió 14 unidades.El primer tiempo fue favorable para los locales, quienes llegaron al descanso con una ventaja de 58-54, sostenidos por los 16 puntos de Maxey y los 10 de Embiid. Sin embargo, el partido cambió de rumbo en el tercer periodo.
Jaylen Brown, también en su debut con los Sixers, elevó su producción con 10 puntos en ese parcial (cuatro canastas en seis intentos) y encabezó una reacción demoledora. Filadelfia ganó ese cuarto por 29-18, incluyendo un parcial demoledor de 9-0 que les dio una ventaja de 83-76 al cierre del periodo. Los visitantes ampliaron la diferencia hasta 87-78 en el último cuarto y, aunque los Knicks intentaron recuperar terreno, no lograron completar la remontada. Los Sixers aseguraron así una victoria de prestigio para abrir su nueva era, dejando un sabor agridulce en la noche de celebración neoyorquina.