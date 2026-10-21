LeBron James debuta con victoria ante los New York Knicks y arruina la noche de celebración

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LeBron James estrenó su etapa con los Philadelphia 76ers con una victoria por 106-100 sobre los New York Knicks en el Madison Square Garden. El triunfo de Filadelfia opacó la ceremonia en la que los Knicks levantaron el estandarte de su campeonato de la NBA 2026, con Tyrese Maxey liderando la ofensiva y Jaylen Brown marcando la diferencia en un tercer cuarto decisivo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/10/2026 09:23 AM.
En Deportes y editada el 21/10/2026 09:27 AM.