Canelo Álvarez confirma que peleará en Riad pese a la crisis de seguridad: "Voy a ganar"

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Saúl "Canelo" Álvarez confirmó que viajará a Riad, Arabia Saudita, para enfrentar a Christian Mbilli el 31 de octubre por el título supermediano del CMB, desestimando las preocupaciones de seguridad tras recientes ataques en la región. El mexicano, que confía plenamente en el promotor Turki Alalshikh, buscará recuperar la corona con una bolsa estimada en 100 millones de dólares.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/10/2026 08:40 AM.
En Deportes y editada el 23/10/2026 08:47 AM.