Canelo Álvarez confirma que peleará en Riad pese a la crisis de seguridad: "Voy a ganar"

A tan solo una semana de la cartelera “México contra el Mundo”, Saúl “Canelo” Álvarez rompió el silencio sobre la crisis de seguridad que rodea a Riad, especialmente tras el reciente ataque al Aeropuerto Internacional Rey Fahd de Dammam. Lejos de mostrar dudas, el tapatío fue firme al asegurar que estará en el ring el próximo sábado 31 de octubre, dejando en claro que su única meta es dar una gran pelea y recuperar el campeonato mundial de los supermedianos.“Yo lo único que sé es que voy a pelear el 31 de octubre por ese campeonato mundial. Sea donde tenga que ser, yo voy a ganar ese campeonato mundial. Es más honor y gloria, es un campeonato mundial, ¿no?”, sentenció el boxeador de Guadalajara, Jalisco.En charla con Rodolfo “El Jefe” Vargas de Azteca Deportes, Canelo explicó que, aunque está al tanto de la situación político-social en Medio Oriente, no permitirá que eso lo distraiga. Afirmó que, hasta que no reciba indicaciones oficiales de no viajar, está completamente preparado para cumplir con su compromiso.“Obviamente, yo no pienso en la situación que está en este momento. Mientras que no me digan que no se puede, que realmente está muy canijo ir, pues entonces ya veremos. Pero yo estoy concentrado, estoy listo para pelear y no me concentro en eso, me concentro en el objetivo”, compartió.Además, evidenció la total confianza que deposita en Turki Alalshikh, ministro de la Corte Real del Reino de Arabia Saudí y promotor del evento, con quien mantiene comunicación constante: “Mi padrino Turki ha dicho que todo está bien, que va la pelea y pues va la pelea”.Más allá del contexto geopolítico, la pelea contra Christian Mbilli representa un desafío deportivo y económico de gran envergadura. El mexicano buscará arrebatarle el título y, según lo informado, tendría una bolsa de 100 millones de dólares (USD).Esta cifra forma parte del contrato que el boxeador firmó con Turki Al-Sheikh para participar en varias funciones en Arabia Saudita. Aunque la cantidad es menor a los cerca de 150 millones de dólares que recibió por su enfrentamiento contra Terence Crawford como campeón indiscutido, la diferencia se atribuye a la reciente cirugía por una lesión en el codo y a que esta vez Canelo llegará como retador, sin un campeonato mundial en su poder. Aun con esta reducción, la bolsa se mantiene entre las más altas y lucrativas de toda su carrera, reafirmando su estatus como la mayor estrella del boxeo global.